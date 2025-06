Cortes-Acosta planea noquear a Spivac y entrar en contienda por el título

Waldo Cortes-Acosta siente que está a punto de competir por el título, y es difícil no estar de acuerdo.

El peso completo dominicano ha tenido una trayectoria impresionante en la UFC, consiguiendo seis victorias en siete peleas desde que se unió a la promotora. Estas victorias incluyen dos nocauts y varios nombres destacados como Ryan Spann, Robelis Despaigne, Chase Sherman y el excampeón de peso completo de la UFC, Andrei Arlovski.

Este sábado en UFC 316 , Cortes-Acosta (13-1 MMA, 6-1 UFC) busca seguir fortaleciendo su currículum y lograr una racha de cinco victorias consecutivas cuando se enfrente al peso completo Serghei Spivac, clasificado entre los 10 mejores del ranking. Cree que una victoria sobre Spivac (17-5 MMA, 8-5 UFC) le abrirá grandes oportunidades en la división.

Cortes-Acosta tiene el camino a la victoria trazado para Spivac. Evita el juego terrestre y mantén la pelea en su territorio.

«Lo veo como un striker contra un luchador. No creo que tenga las manos para igualarme en el octágono. Como ya he dicho, evoluciono en cada pelea. Nunca dejo de evolucionar. Ahora me siento más fuerte y más pesado».