Cormiere estupefacto ante los pedidos de despojar a Makhachev

Daniel Cormier no puede entender que alguien haga campaña para despojar a Islam Makhachev de su título de peso ligero de la UFC.

Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) cuenta con una amplia gama de pesos ligeros ansiosos por pelear por su cinturón, desde el excampeón de peso pluma Ilia Topuria (15-0 MMA, 8-0 UFC), hasta Justin Gaethje y Charles Oliveira. Topuria afirmó que la UFC le prometió una oportunidad contra Makhachev al dejar vacante su título de las 145 libras, lo que llevó al amigo de Cormier, Ben Askren, a decir que debería ser despojado de su título si se niega a pelear con Topuria . Muchos especulan que Makhachev está esperando el resultado de la pelea por el título de peso wélter entre el campeón Belal Muhammad y Jack Della Maddalena en la pelea estelar de UFC 315 el 10 de mayo.

Después de que Makhachev hubiera defendido su título con una rápida sumisión ante Renato Moicano en UFC 311 en enero, Cormier acabó con todos esos rumores.

He visto informes, y ni siquiera sé si son ciertos. Makhachev tiene que defenderse o despojarlo. ¿Por qué? En los últimos dos años, peleó contra Alexander Volkanovski, contra Dustin Poirier, volvió a pelear contra Volk y contra Renato Moicano. Los peleó a todos. Peleó cuatro veces en el mismo tiempo que el campeón de peso pesado peleó una vez.

«¿Sabes lo que me molesta? Islam Makhachev ha dicho: ‘No quiero pelear con Ilia Topuria porque es un luchador del 45 y ya lo he hecho. Dame a otro’. La gente dice: ‘Quítenle el cinturón. Deberían despojarlo ‘.

Cormier mencionó a Makhachev cuando el tema de si el campeón de peso pesado de la UFC, Jon Jones, debería ser despojado de su título tras su pelea de unificación con Tom Aspinall, tardó más de un año en programarse. Cormier dio su opinión sobre su ex rival.

«¿Deberían despojarlo? No lo sé, hombre. Porque si no lo despojaron entre marzo de 2023 y noviembre de 2024, ¿por qué lo harían ahora? Han pasado seis meses (desde que peleó contra Miocic en UFC 309). La primera vez, pasaron 18 meses desde que ganó ese cinturón hasta que lo defendió, y no lo despojaron. Entonces, ¿por qué lo despojarían hoy?»