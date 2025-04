Cormier: «UFC Atlanta es el último chance de Usman para seguir relevante»

Daniel Cormier considera que UFC on ESPN 69 es una pelea que el ex campeón de peso welter Kamaru Usman debe ganar.

Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) buscará romper una racha de tres derrotas cuando se enfrente a Joaquin Buckley (21-6 MMA, 11-4 UFC) en el combate principal del 14 de junio en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia.

Aunque Usman no ha levantado la mano desde noviembre de 2021, Cormier cree que una victoria sobre Buckley puede cambiar por completo la narrativa.

«Creo que es un enfrentamiento realmente bueno, y demostrará lo que le queda a Kamaru Usman. Es decir, sin rodeos, ¿verdad? Todos los grandes campeones tienen un plazo para la grandeza, porque el tiempo no espera a nadie. Va a seguir avanzando. Así que es justo decir, sí, peleó hace un tiempo contra Khamzat Chimaev y, al perder, casi se elevó. Porque peleó tan bien contra él cuando se creía que Chimaev era tan dominante, y piensen en lo que Chimaev le ha hecho ahora a Robert Whitaker desde la pelea contra Kamaru Usman.

Así que sí, hay que aplaudir lo que hizo Usman, pero una victoria sobre Buckley puede impulsarlo. No importa lo que haya pasado con Leon Edwards, porque es el nombre más importante, y si gana, podrá gritar: «¡Belal Muhammad, Jack Della Maddalena, quiero mi oportunidad!», especialmente si Shavkat (Rakhmonov) sigue lesionado y esos chicos lo escuchan. ¿Podemos decir con seguridad que estamos en medio de la última oportunidad de Kamaru? No la mejor, sino su última oportunidad de intentar no solo convertirse en campeón, sino incluso mantenerse relevante en su división.