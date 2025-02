Cormier se sorprende con el paso al peso ligero de Topuria

Daniel Cormier se pregunta si Ilia Topuria realmente ya no puede pesar 145 libras. Topuria ha decidido dejar vacante su título de peso pluma de la UFC para ascender al peso ligero.

Cormier cree que Topuria, que compitió en el peso gallo al principio de su carrera, sería un peso ligero bastante pequeño en comparación con algunos de los principales contendientes.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) peleó una vez en 155 libras cuando noqueó a Jai ​​Herbert en marzo de 2022. Su pelea más reciente fue un nocaut sobre Max Holloway , quien ha competido en peso ligero varias veces y planea ascender de manera permanente él mismo.

«Es un campeón de pies a cabeza, pero cuando lo veo, no es un tipo grande. No siento que sea un tipo grande. Así que oírlo decir que ya no puede llegar a las 145 libras me parece un poco extraño.

“Porque veo a (el campeón de peso ligero de la UFC Islam) Makhachev (en el gimnasio). Vi a Khabib (Nurmagomedov) como el campeón. Diablos, veo a (Michael) Chandler, y amigo, (Charles) Oliveira es enorme. Estos tipos son más grandes, mucho más grandes, que Ilia Topuria. ¿Crees que ya no puede dar el peso o es que simplemente no quiero pelear en la báscula a ese nivel?”