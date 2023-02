Cormier responde a Jon Jones sobre comentar pelea

El miembro del Salón de la Fama de UFC, Daniel Cormier, respondió a la reciente declaración de Jon Jones . Jones, quien compartió la jaula dos veces en una intensa pelea por el título con Cormier.

Dijo recientemente que no tendría problemas con su adversario en los comentarios de su próxima pelea por el título de peso completo del evento principal contra Ciryl Gane en UFC 285 en Las Vegas .

“DC, eres más que bienvenido a comentar en mi pelea, creo que eres realmente bueno en lo que haces. Confío en que usted sería imparcial. Todo lo mejor hermano.”

Cormier dice que no estaba seguro de cómo tomar la declaración.

“Ustedes saben lo que siento por Jones y cómo nos hemos sentido el uno con el otro en el pasado. Pero me lleva a esta pregunta: ¿Cómo tomo esto? Este tweet en particular, que a veces se siente como un cumplido, pero también podría interpretarse como una pequeña excavación, considerando que a veces la gente me llama parcial en mis comentarios y todas estas otras cosas. … Primero, solo para que conste, realmente no necesito permiso para llamar a la pelea de alguien”.

Cormier se ha convertido en un elemento fijo en las transmisiones de UFC después de retirarse de la competencia de peleas en 2020, y ha convocado una serie de peleas que involucraron a oponentes a los que se enfrentó en la jaula, incluido Jones.

En UFC 197, Cormier se unió a la cabina para narrar la pelea de Jones contra Ovince Saint Preux, que fue durante un momento en que su rivalidad estaba en su apogeo.

“Seré honesto contigo, es agradable escuchar a un peleador reconocer que, incluso con nuestra historia, él cree que puedo hacerle justicia y hacer el trabajo de manera justa, porque lo he hecho antes. Parece que ahora Jones está madurando. Parece estar adoptando un enfoque muy diferente a la construcción de la pelea y cómo se está acercando a todo. Pero se siente bien que él reconozca: ‘Creo que este tipo podría hacerme justicia’”.