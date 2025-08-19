Cormier reacciona a la derrota de Dricus Du Plessis en UFC 319

Daniel Cormier esperaba más de Dricus Du Plessis en UFC 319. Du Plessis (23-3 MMA, 9-1 UFC) perdió su título de peso mediano de manera dominante ante Khamzat Chimaev (15-0 MMA, 9-0 UFC) cuando fue superado en fuerza en el evento principal del sábado en el United Center en Chicago.

Cormier se sorprendió mucho de la facilidad con la que Chimaev pudo derribar a Du Plessis y controlarlo, lo que resultó en 12 derribos y más de 21 minutos de tiempo de control.

«Fue muy impresionante por parte de Chimaev. Siendo sincero, fue un poco decepcionante por parte de Du Plessis, ya que conocía el desafío. No sé si se prepararon adecuadamente para el reto que les esperaba. Ya sabes, cuando peleas contra Chimaev, tienes que ser capaz de levantarte si te derriban y tienes que hacer derribos duros. No pudo hacer ninguna de esas dos cosas esta noche, y ahora es el excampeón».

A Chimaev no le faltan opciones para su primera defensa del título. Sin embargo, Cormier no está seguro de si alguno de los principales contendientes de peso mediano puede destronar a Chimaev en este momento.

«A Reinier de Ridder le encanta el grappling, así que puede causar problemas en esa zona. Tiene buen golpeo. (Anthony) ‘Fluffy’ Hernández tiene habilidades de lucha, cardio y boxeo. Podría causar problemas. Obviamente, (Caio) Borralho y (Nassourdine) Imavov son excelentes golpeadores. Causan problemas en esa zona. Pero todos estos chicos deberían estar corriendo a la sala de lucha libre ahora mismo.

Sus futuros oponentes deberían tener un entrenador que los prepare para los intercambios de lucha, porque los controles que usa Chimaev, el agarre de muñeca, el agarre de mano, la presión hacia adelante, son cosas que se aprenden en la sala de lucha de niño y luego se aplican al combate. No sé si un solo campamento de entrenamiento será suficiente para acortar distancias, porque Chimaev es muy bueno en esas áreas.