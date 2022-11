Con el campeón de peso pluma de UFC Alexander Volkanovski persiguiendo un segundo título, Daniel Cormier cree que la división debería seguir adelante.

Volkanovski está mirando al compañero de equipo de Cormier y recién coronado campeón de peso ligero Islam Makhachev en UFC 284 el 11 de febrero en Perth, Australia. Entonces, dado que el campeón parece estar ocupado, a Cormier le gustaría ver al ganador de UFC Fight Night 213, Arnold Allen y Josh Emmett. Uno contra el otro en el mismo cartel.

“ merece pelear por una parte del campeonato. Creo que su humildad en ese momento es lo que realmente me cambió. Y, sinceramente, Josh Emmett también merece una pelea por el título interino. Esos muchachos no deberían tener que esperar al campeón mientras intenta perseguir la grandeza«.

“Dale al campeón la oportunidad de hacer algo realmente especial, pero permite que la categoría de peso continúe moviéndose y vea si algo se muestra. No me gusta cuando un tipo tiene que ganar peleas de dos dígitos en el UFC para ganar una oportunidad de campeonato. Parece demasiado tiempo, y me gustaría ver a Allen peleando por una parte del campeonato contra Josh Emmett, preferiblemente en Australia, justo debajo de Volkanovski peleando contra Islam Makhachev”.

Allen extendió su racha ganadora a 12 cuando derrotó a Calvin Kattar por nocaut técnico en el segundo asalto el sábado pasado. Allen ganó la Ronda 1, pero una desafortunada lesión en la rodilla de Kattar provocó una detención a los ocho segundos de la Ronda 2.

Emmett también viene de una victoria sobre Kattar , superándolo por decisión dividida en UFC en ESPN 37 en junio para lograr cinco victorias consecutivas.