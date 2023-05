Cormier quiere Jon Jones vs. Francis Ngannou

Daniel Cormier cree que Jon Jones vs. Francis Ngannou debe suceder. El ex campeón de peso completo Ngannou se separó de UFC después de que no pudo llegar a un acuerdo sobre un nuevo acuerdo. Todavía tiene que encontrar un nuevo hogar.

En su ausencia, el ex campeón de peso semicompleto Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) regresó de un largo descanso para pasar al peso completo y rápidamente sometió a Ciryl Gane para capturar el cinturón vacante en UFC 285. Jones está en curso de colisión con Stipe Miocic a finales de este año, pero Cormier dice que es la pelea de Ngannou que todos anhelan.

“Queremos ver a Jon Jones y Francis Ngannou. Sé lo que hago. Estoy totalmente involucrado en esa pelea porque creo que esa pelea volaría el techo en cualquier arena en la que pongan a estos dos. Creo que ese es el que emocionará a Jones. Lo desafiará físicamente, pero también mentalmente para que su preparación esté lista y más lista que nunca porque entiende los desafíos que tiene por delante en Francis Ngannou”.

Jones dijo recientemente que planea retirarse después de enfrentar a Miocic a menos que Ngannou regrese al UFC. El presidente de UFC, Dana White, quien supuestamente le ofreció a Ngannou el mayor contrato en la historia de los pesos completos ​​de UFC, dijo que “The Predator” nunca volverá al octágono .

Con muchos, incluidos Chael Sonnen y Michael Bisping, pensando que Ngannou cometió un error al dejar el UFC, Cormier cree que puede estar bien.

“No sé qué está haciendo Francis, pero vieron su publicación el otro día frente al Mercedes: ‘Solo yo hurgando en la bolsa. Tal vez Francis no está tan lastimado como pensamos. Tal vez porque Francis no está solo alardeando y diciendo ‘Estoy haciendo esto, esto, esto y esto’, tal vez el tipo no esté sufriendo. Tal vez Francis (tiene) todo esto bajo control”.