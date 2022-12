Con Gilbert Burns reservado, Daniel Cormier cree que Michael Chandler es la siguiente mejor opción para Jorge Masvidal .

Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) llamó a Masvidal para una pelea «BMF», pero Masvidal le dijo a MMA Junkie en una entrevista reciente que no le interesa ni remotamente.

Sin embargo, Cormier cree que debería interesarle. Masvidal (35-16 MMA, 12-9 UFC) dice que todavía está buscando una oportunidad por el título y con el valor del nombre de Chandler, Cormier cree que es una pelea que podría ayudar a impulsar a «Gamebred» a su objetivo.

“Creo que hay más valor en esta pelea por Masvidal de lo que él cree. Parece que todavía quiere ser campeón, y creo que el primer paso para tratar de ser un campeón es exactamente lo que está haciendo: tratar de estar en la misma cartelera que Kamaru Usman y Leon Edwards porque, como vimos antes, eso es cómo consiguió su primera pelea de campeonato».

“Creo que necesita reconocer que hay más valor en la pelea contra Chandler de lo que él cree porque podría acercarlo a lo que quiere, y esa es otra oportunidad por el campeonato de peso welter. Pero lo primero que tienes que hacer es encontrar una manera de entrar en esa cartelera, y si no hay nadie más disponible, ese tipo (Chandler) en Tennessee intervendría de inmediato”.

Masvidal está en una racha de tres peleas, pero las derrotas llegaron a la competencia de primer nivel. Masvidal perdió peleas consecutivas por el título ante el ex campeón de peso welter Usman, seguido de una derrota por decisión ante el ex compañero de entrenamiento y ex amigo cercano Colby Covington en UFC 272 en marzo.

Chandler también ha perdido algunas peleas importantes últimamente. Fue superado en una guerra de Pelea del año con Justin Gaethje en UFC 268, pero logró recuperarse con un contendiente por nocaut del año contra Tony Ferguson en UFC 274. En su aparición más reciente en UFC 281, Chandler fue sometido por un ex interino. campeón Dustin Poirier