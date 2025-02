Cormier: «Pelea contra Du Plessis es más dura de lo que piensa Makhachev»

Daniel Cormier advierte al campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev, sobre un posible movimiento al peso mediano.

Como no peleará contra el campeón de peso welter de UFC Belal Muhammad, Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) está dispuesto a saltar dos categorías de peso solo para cumplir su objetivo de convertirse en doble campeón de UFC.

Cormier cree que Du Plessis (22-2 MMA, 8-0 UFC) a menudo es subestimado, a pesar de haber vencido a los ex campeones Robert Whittaker, Sean Strickland e Israel Adesanya en sus últimas tres peleas.

«Sé que puede que no parezca tan atractivo para algunos como quieren que parezcan sus campeones mundiales, pero acabamos de verlo someter a Israel Adesanya. Acabamos de verlo derribarlo en el transcurso de tres asaltos y llevarlo a un punto en el que Izzy fue sometido por él, algo que nunca habíamos visto antes. Lo hemos visto vencer a Sean Strickland, lo hemos visto terminar con Robert Whittaker, en algún momento tenemos que respetar a Dricus Du Plessis.

“Creo que Islam lo respeta. No sé si Islam entendería lo difícil que sería pelear con un tipo de ese tamaño. Creo que este tipo podría pesar 220 libras cuando no está dando el peso. Ya sabes, mucha gente habla de la cantidad de peso que los rusos pierden, e Islam pierde peso para llegar a 155, pero no sé si incluso en sus días más pesados, pesa 185. Ahora bien, no estoy diciendo que no pueda hacerlo, solo creo que es mucho más difícil de lo que cualquiera entiende subir dos categorías de peso”.