Cormier opina quién debe ser el próximo oponente de Makhachev

El ex campeón de dos divisiones de la UFC, Daniel Cormier, confía en que sabe quién se enfrentará al campeón de peso ligero Islam Makhachev la próxima vez.

Makhachev está esperando su segundo enfrentamiento de 2025, después de haber conservado la posesión del oro de las 155 libras gracias a una victoria por sumisión sobre Renato Moicano en UFC 311 en enero pasado.

Debido a la pérdida de peso de Arman Tsarukyan antes de ese evento, lo que resultó en la oportunidad de Moicano en el último momento, el armenio aparentemente está fuera de carrera.

Eso deja al campeón de peso pluma Ilia Topuria y a Charles Oliveira como dos de los principales candidatos. Pero aunque ambos han presionado públicamente para tener la oportunidad, «DC» cree que recaerá en otra figura destacada.

Durante el último episodio de su podcast Funky and the Champ junto a Ben Askren, Cormier predijo que el ex campeón interino Justin Gaethje tendrá la oportunidad gracias a su reciente victoria sobre Rafael Fiziev.

“Sinceramente creo que ese es el que va a pelear por el cinturón. Creo que será Gaethje. Si fuera del equipo Makhachev, pediría a Justin Gaethje porque es una pelea de renombre. Es el tipo con mucha fama. Siendo honesto, creo que esa será la pelea”.

Gaethje, de 36 años, no ha logrado la corona indiscutible en dos ocasiones. Fue sometido por Khabib Nurmagomedov y Charles Oliveira.