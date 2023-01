Cormier: “Masvidal está obligado a gana en UFC 287”

Daniel Cormier cree que la trayectoria del capítulo final de la carrera de Jorge Masvidal se determinará en UFC 287. Masvidal (35-16 MMA, 12-9 UFC) regresará de una pausa de 13 meses el 8 de abril cuando se enfrente a Gilbert Burns (21-5 MMA, 14-5 UFC) en el evento principal.

Es una pelea masiva para la división de peso welter, pero en particular para “Gamebred”, quien está en una racha de tres derrotas consecutivas y necesita desesperadamente una victoria.

La última vez que Masvidal levantó la mano en el octágono fue cuando venció a Nate Diaz por el título “BMF” en UFC 244 en noviembre de 2019, pero desde entonces ha sufrido derrotas consecutivas en peleas por el título ante Kamaru Usman, luego fue superó a una decisión en su pelea de rencor con Colby Covington.

Además, el reciente tiempo fuera de la competencia de Masvidal lo ha visto envuelto en una situación legal. Supuestamente realizó un ataque por el costado contra el ex compañero de equipo convertido en rival Covington días después de su pelea, y el caso aún está en curso.

Sin embargo, Masvidal se está preparando para un regreso y, a los 38 años, el miembro del Salón de la Fama de UFC y analista de UFC, Cormier, considera que el enfrentamiento con Burns es absolutamente fundamental.

“Fue difícil para Masvidal tomar esta pelea cuando en realidad, durante mucho tiempo he dicho que es la mejor pelea para él para volver a donde está tratando de ir en el corto plazo. Porque si vences a Gilbert y eres Jorge Masvidal con su poder de estrella, estás de vuelta en la mezcla. Pero no puedes perder si eres Jorge. Tienes que ganar. Tienes que conseguir este. Tan malo como la derrota por decisión ante Kamaru Usman en el primero, el nocaut en el segundo, luego la derrota por decisión ante Colby Covington, pierdes ante Gilbert Burns y ahora has perdido ante tres de los cuatro mejores de cinco luchadores. en el mundo.

“No sé si regresas de eso a una edad avanzada en la lucha. ¿Se verá afectado su poder de estrella? No me parece. La gente ama a Jorge Masvidal. Pero esta es una situación en la que debe ganar ‘Gamebred’. Tiene que hacerlo”.

Para Masvidal, la diferencia entre ganar y perder en esta situación particular es significativa. Una racha de cuatro derrotas para cualquier peleador de MMA es perjudicial para la estabilidad de su carrera, incluso si la competencia es de alto nivel.

“Si lo hace (gana), irá a la lista corta, especialmente porque el momento de esa pelea es un mes después de Usman y Leon Edwards en la revancha. Gana Leon Edwards y luego gana ‘Gamebred’, lucharán por el campeonato. Belal Muhammad puede odiar esto, pero si Leon gana y Masvidal gana, esa será la pelea por el campeonato porque hay tanta historia entre los dos que no puedes evitar ser víctima de ese deseo de ver que valga la pena, como en la lucha libre. Es la historia, es la construcción, es la recompensa. Nunca obtuvimos la recompensa entre Masvidal y Leon Edwards”.