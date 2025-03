Cormier: «Islam Makhachev no le teme a Ilia Topuria»

Daniel Cormier contraataca contra la idea de que los pesos ligeros de élite le tienen miedo a Ilia Topuria.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC), quien deja vacante el título de peso pluma de la UFC para ascender a la división de peso ligero, declaró recientemente que busca una oportunidad por el título contra Islam Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) o un combate por el puesto de contendiente número uno contra Charles Oliveira en su próxima pelea. Sin embargo, cree que ninguno de los dos quiere saber nada de él.

El miembro del Salón de la Fama de la UFC y comentarista Cormier cuestiona esa afirmación y, aunque tiene un inmenso respeto por las habilidades de Topuria, no cree que lanzar una narrativa de que el miedo está involucrado esté completamente fuera de lugar.

“Lo importante es que toda la conversación gira en torno a Ilia Topuria ahora mismo. Ilia dijo que quiere una pelea por el título. Sin rodeos. Dijo que está centrando todo su entrenamiento (en Islam Makhachev y Charles Oliveira). … Ilia Topuria es un tipo genial, pero discrepo un poco. Sé con certeza que Islam Makhachev no le teme«.

Te lo digo como alguien que es amigo de Islam, alguien que lo conoce desde hace años. No le teme. Ilia Topuria puede infundir miedo en la mayoría, o en algunos, pero el Islam no le teme. Y seré sincero: Justin Gaethje tampoco. Charles Oliveira tampoco. Dustin Poirier tampoco, ni Michael Chandler tampoco. Esos tipos no se temen. Son luchadores, y cuando eres luchador, el miedo es prácticamente lo último que te pasa por la cabeza cuando piensas en otro luchador, sobre todo si solo tienes que luchar contra él.