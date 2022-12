El ex doble campeón de UFC, Daniel Cormier, ha aconsejado al actual contendiente de peso gallo número 1, Sean O’Malley , que evalúe una posible oportunidad por el título en la división a continuación, sin embargo, lo insta a evitar una pelea con el as de lucha de Georgia, Merab Dvalishvili primero y ante todo

Cormier, un ex campeón indiscutible de peso semicompleto y completo bajo la bandera de UFC, terminó su carrera profesional de artes marciales mixtas en agosto de 2020, sufriendo una derrota en el desafío del título ante el tres veces oponente, Stipe Miocic , en la cima del pague por ver de UFC 252.

Para O’Malley, el nativo de Montana obtuvo el puesto número uno en la clasificación oficial de peso gallo en octubre, asegurando una cerrada victoria por decisión dividida sobre el ex campeón Petr Yan en la cartelera principal de UFC 280. Desde entonces, O’ Malley ha insistido en que se le ha «garantizado» una pelea por el título en su próxima aparición en el octágono .

“Estoy en una posición complicada. Siempre supe que estaría en esta posición en la que estás en la cima de la división. Realmente no tiene sentido pelear. Tengo garantizada una oportunidad por el título. Evidentemente, ‘Aljo’ y Henry aún están por anunciar. Estoy en esa posición en la que debo ser inteligente, como lo he hecho durante toda mi carrera, y simplemente esperar a que esos dos idiotas peleen o me arriesgo y voy a pelear contra alguien más. Lo cual no sería lo más inteligente, pero es como si solo tuvieras tantos años para pelear. Realmente no tengo ganas de sentarme demasiado. Me inclino por esperar a que ‘Aljo’ y Henry peleen y solo esperar eso».

Sin embargo, según Cormier, Sean O’Malley debería esperar ese asedio por el título en su próxima caminata, y lo insta a evitar una posible batalla estilística problemática con el fenómeno de grappling de Serra-Longo MMA, Dvalishvili a continuación.

“Solo hay un nombre del que me mantendría alejado si fuera Sean O’Malley, y ese es Merab Dvalishvili. Porque creo que Merab y su estilo de lucha contra la presión podrían presentar algunos problemas de enfrentamientos para O’Malley. ¿Estoy diciendo que no, que no puede ganar? De nada. Pero lo digo por la lucha libre, la presión, no quieres quedar atrapado allí con Merab. El tipo es un salvaje.