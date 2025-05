Cormier insta a Jones a centrarse en Aspinall no en él

Daniel Cormier continúa en desacuerdo con algunas de las afirmaciones recientes del campeón de peso completo de UFC, Jon Jones.

Cormier dijo que Jones estaba «loco» por sugerir que un enfrentamiento de peso completo entre ellos habría sido peor que sus dos combates por el título de peso semicompleto. Jones derrotó a Cormier dos veces, y su revancha de 2017 se anuló tras el positivo de Jones por un metabolito de turinabol .

Cormier decidió dirigirse a Jones una vez más.

«Hablando de lo que me habrías hecho hace siete años, hace cinco años, cuando me retiré. ¿Qué te parece esto? Tengo una idea original para ti. Estoy retirado, estoy acabado, tengo 46 años, estoy acabado, soy locutor, comentarista, soy comentarista. ¿Qué te parece esta idea original? Pelea con el tipo que de verdad quiere pelear. No quiero pelear con Jon Jones. No tengo ganas de pelear con nadie. Pero ¿Qué te parece pelear con el tipo que de verdad está esperando pelear contigo: Tom Aspinall?

No se trata de lo que pudo haber pasado entonces. Queremos saber, como consumidores, qué va a pasar hoy. ¿Le tengo miedo a este hombre? Para nada. Pero ya no estoy aquí para pelear. Soy locutor, pero hay alguien que espera. Hay alguien que está hasta el cuello de frustraciones por haber esperado tanto tiempo. Queremos saber cuándo es la pelea con el que de verdad quiere pelear contigo. No tiene por qué ser hipotético. Ustedes pueden responder a la pregunta de quién es mejor entre tú y Tom.