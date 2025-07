Cormier inseguro de que amenaza de retiro de Gaethje funcione

Daniel Cormier tiene preguntas sobre el enfoque de Justin Gaethje con UFC.

Gaethje (26-5 MMA, 9-5 UFC) insiste en que debería ser el siguiente en la lista de candidatos para el título de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria, tras haber sido un éxito para la promotora en un par de ocasiones. El problema para Gaethje es que está en la contienda con figuras como Max Holloway, Arman Tsarukyan y posiblemente también con Paddy Pimblett.

Gaethje dijo que si la UFC intenta emparejarlo con Pimblett, ya no cree que lo necesiten. Incluso amenazó con retirarse si no se sale con la suya, lo que el director ejecutivo de la UFC, Dana White, calificó de «bastante disparatado».

Cormier aconseja a Gaethje no dar ultimátums a la UFC.

«Parece que ahora está más que dispuesto a mantenerlo y dejarlo todo. Eso sería una lástima porque las MMA son mejores cuando Justin Gaethje pelea. Tuvimos que ver a Dustin Poirier retirarse el fin de semana pasado y fue una auténtica lástima. Entonces, ¿Qué va a pasar esta vez? ¿Tenemos que alejarnos también de Justin Gaethje? Esa era de luchadores que tanto nos enamoró está empezando a bajar el telón y a decir: ‘Oye, mi tiempo se acabó. Este deporte se acabó conmigo o yo me acabo con este deporte’.

Justin parece muy firme en su idea de que si tiene que pelear con Paddy Pimblett, y esa es la única opción, no lo hará. Es una lástima porque no sé si eso hará que la UFC diga: ‘Tenemos que darle una pelea por el título a Justin Gaethje’. No sé si lo harán, especialmente cuando se analizan todos los argumentos: Arman tiene argumentos, Paddy tiene argumentos.