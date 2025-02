Cormier explica por qué le preocupa el regreso de Ngannou al boxeo

Francis Ngannou podría ser el boxeador más intrigante con un récord de 0-2, y el ex campeón de peso completo de UFC ahora ha anunciado su intención de regresar a la dulce ciencia para su próxima pelea después de un breve regreso a MMA para su debut en PFL.

Junto con sus planes para un próximo combate de boxeo, Ngannou también mencionó al ex campeón de peso completo Deontay Wilder como un posible oponente, ya que dos de los peleadores más fuertes en la historia de los deportes de combate podrían encontrarse en el ring. Pero a Daniel Cormier no le gusta esta decisión para Ngannou, especialmente después de ver cómo su pelea anterior contra Anthony Joshua terminó en una brutal derrota por nocaut.

“Había gente que elegía a Francis para vencer a Joshua. Amo a Francis, pero no quiero insultarlo, Anthony Joshua se sintió tan poco amenazado [por Ngannou] que él, que tradicionalmente es uno de los boxeadores más pasivos del mundo para un campeón de peso completo, fue tras Francis. No sintió la amenaza debido a la falta de experiencia que tenía Francis en el boxeo.

“Seguro que va a ganar un montón de dinero, siempre lo hace, pero en qué momento lo vas a hacer [no lo sé] porque si me preguntas, parecería que está en una situación difícil de nuevo. Tal vez sea el hombre más grande y más malo del planeta, como todos creemos, y no le importa estar en una situación difícil y quiere demostrar que todos están equivocados, como lo hizo la primera vez cuando peleó contra Tyson Fury y peleó con él en una pelea muy reñida. Pero no podemos ignorar las imágenes de lo que vimos la última vez, especialmente cuando regresó a las MMA y peleó tan bien”.