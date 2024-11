Cormier está seguro que Jones no tiene miedo de Aspinall

Daniel Cormier no puede aceptar la idea de que Jon Jones esté eludiendo a Tom Aspinall. Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) ha creado revuelo en la comunidad de MMA antes de su defensa programada del campeonato de peso completo contra Stipe Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC) en UFC 309 el sábado en el Madison Square Garden en Nueva York ( ESPN+ pay-per-view, ESPNews, ESPN+) al afirmar que no tiene interés en una pelea de unificación de título con el campeón interino Aspinall (15-3 MMA, 8-1 UFC), si levanta la mano.

Según Jones, los esfuerzos de Aspinall dentro del octágono «no han hecho nada» para generar atractivo en ese enfrentamiento, y si no se retira en UFC 309, la única pelea intrigante para él en este momento es con el campeón de peso semicompleto Alex Pereira.

Esos comentarios han llevado a la gente a afirmar que Jones está evitando un enfrentamiento con Aspinall. Sin embargo, a pesar de su historia con «Bones», el miembro del Salón de la Fama de la UFC y analista Cormier se niega a creer esa idea, aunque no le gusta la línea de lógica que su rival y ex oponente en dos ocasiones, Jones, está poniendo sobre la mesa.

“’Shogun’ (Rua) tuvo que pelear con Jon Jones en su día, ‘Rampage’ (Jackson) tuvo que pelear con Jon Jones en su día. Esos tipos eran grandes nombres que pelearon con él cuando era el joven campeón, y se hizo un nombre con todas esas leyendas, así que cuando llegué a él, era una leyenda. Ya era una leyenda en 2016, 2015. Ya era una leyenda en cinco años, y eso fue solo porque había vencido a todos esos grandes tipos antes. Realmente es la historia del deporte, la historia del entretenimiento. Antes de que Michael Jordan pudiera convertirse en Michael Jordan, tuvo que pasar por los Detroit Pistons que ganaban en los 80. Tuvo que vencer a los Boston Celtics para llegar a la final, que iban y venían con los Lakers. La vieja guardia tiene que pasar por encima para que la nueva guardia suceda. Entonces, para que Jon diga que no es nadie, ¿pero realmente lo es?

“Es un campeón mundial. Es el campeón mundial, honestamente. Eso es lo que es. Es el peso completo número 2 del mundo. Es el campeón interino. No es un tipo que simplemente se está abriendo camino en la división. Es un tipo que ha arrasado en la división. Sin embargo, creo que mi mayor problema con eso es la declaración final. No darle la oportunidad de hacerse un nombre a mi costa. Pero tú eres Jon Jones. La mayoría de la gente todavía esperaría que él venciera a Tom Aspinall, ¿o estoy equivocado? ¿Hay más gente esperando que Tom Aspinall venza a Jones? Tal vez estoy equivocado. Tal vez la idea es que Tom Aspinall va a vencer a Jon Jones”.

Cormier no puede aceptar la idea de que Jones le tema a Aspinall, o a cualquier otro hombre, dado su trabajo en el deporte durante casi 15 años en la cima del juego. Sin embargo, está mucho más convencido de la idea de la gestión de riesgos y cree que, en última instancia, Jones está jugando un juego para sacar más dinero de la UFC.

“Mira, Jon Jones no le teme a Tom Aspinall. Ojalá la gente dejara de decir eso. No le teme a ese tipo. No le teme a nadie. No le teme a pelear con este tipo. No le teme. Creo que está tratando de ser más estratégico. Está tratando de asegurarse de que su legado perdure. No sé si se podrá desvanecer. Sé que tenemos poca memoria, pero ¿alguna vez se puede olvidar lo que hizo? No creo que pelear con Tom Aspinall con el potencial de perder sea algo malo. Pero la mayoría esperaría que gane la pelea. Pero al final del día, la vieja guardia tiene que pasar por encima para que la nueva guardia se vaya. A menos que no juegues el deporte de la forma en que lo hacen todos los demás. Todos lo hacen de esa manera. Tal vez Jones sea diferente.

“Creo que está negociando públicamente. Tratando de conseguir más dinero y hacer que la UFC diga: ‘Necesito esta pelea porque (los fanáticos) la quieren muchísimo’. Entonces le dan una cifra que no puede rechazar”.

Cormier dijo que entiende por qué Jones estaría dispuesto a pelear con Pereira dadas las ventajas estilísticas que tiene sobre el campeón de las 205 libras. Pero dada la existencia de Aspinall, simplemente no le gusta la imagen que se está dando de lo que está sucediendo.

“Sí, Jon Jones preferiría esa pelea (con Alex Pereira) porque es mucho menos riesgosa que pelear con Tom Aspinall. ¿Se vendería más un PPV de Pereira vs. Jones que uno de Tom Aspinall? Absolutamente. Así que, financieramente, tiene razón. Esa es la pelea que más dinero le reporta y con menos riesgo. La gente ahora conoce a Pereira. Pero al final del día, tienes al campeón de peso pesado (interino) que está mordiendo el capullo y pesando en Nueva York”.