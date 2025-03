Cormier espera un mejor final para la carrera de McGregor en UFC

Si Conor McGregor nunca vuelve a pelear, Daniel Cormier cree que su recuerdo duradero en la UFC será desafortunado.

Han pasado casi cuatro años desde la última pelea de McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC), tras fracturarse la pierna en una derrota por nocaut técnico ante Dustin Poirier en julio de 2021. McGregor ha planeado su regreso en numerosas ocasiones e incluso estuvo programado para pelear contra Michael Chandler en junio pasado en UFC 303, antes de retirarse por una fractura en el dedo meñique del pie.

Desde entonces, no se ha sabido nada sobre las peleas de McGregor, lo que ha llevado a muchos a especular sobre su posible regreso. Si «The Notorious» llega a su fin, Cormier afirma que su último momento en el octágono podría eclipsar la notable carrera que lo catapultó al estrellato.

“Para mí, es un poco triste por esto: es como cuando un tipo llega con tanto éxito y es tan bueno, que esperas que la última vez que lo veas en el octágono sea peleando, incluso si pierde. No quieres que el último recuerdo sea él sentado en el octágono con una pierna rota, gritándole a la esposa de Dustin Poirier. Fue la visión más loca que he visto. Sentí que cuando llegó aquí todo era fresco, nuevo y genuino. Luego fue con el buen Conor cuando él y Dustin pelearon en Abu Dabi. El buen Conor fue más absurdo que lo que hizo después de la pelea con Dustin la (tercera) vez.

«Como sostenía el licor de Dustin, se abrazaban. Fue lo más extraño que había visto en mi vida, porque no era lo que esperábamos de Conor McGregor. Dustin Poirier lo venció, luego se abalanzó sobre el otro, pero aún más a la derecha. Era más ruidoso, más desagradable, desagradable, hablando de la esposa de Dustin y todo eso. Era más desagradable, así que incluso eso parecía forzado. Luego, cuando se rompió la pierna, estaba sentado en el suelo gritando y chillando. Era casi como si fuera un tipo rico que no se salía con la suya, y no podía hacer nada al respecto, y se comportaba mal por ello. Es una imagen triste para mí después de todo lo que se convirtió en el deporte de las artes marciales mixtas».