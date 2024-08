Cormier espera un Israel Adesanya muy motivado en UFC 305

Ha pasado casi un año desde la última vez que Israel Adesanya compitió en UFC, y tiene mucho que demostrar en su regreso.

Es probable que Adesanya prefiera olvidar su pelea de septiembre de 2023 que resultó en una sorprendente derrota ante Sean Strickland y le costó el título de peso mediano de UFC. Ese revés se produjo después de un par de intensos enfrentamientos contra su rival de toda la vida, Alex Pereira , que terminaron con Adesanya anotando un brutal nocaut sobre el brasileño para recuperar el cinturón.

Pero el reinado de Adesanya terminó apenas unos meses después con la derrota ante Strickland, a la que siguió un descanso prolongado de la acción. Mientras Adesanya se prepara para regresar el sábado en UFC 305, Daniel Cormier , quien narrará las peleas como parte del equipo de transmisión, cree que Adesanya realmente tomó la decisión correcta al no participar en lugar de apresurarse a regresar.

«Sinceramente, no odio que se haya tomado un tiempo libre. Estaban presionando mucho a este tipo. Estaba tan entusiasmado, durante tanto tiempo.

“Recuerdo que justo después de que perdió contra Sean Strickland, publiqué una foto de la cantidad de peleas que había encabezado. Pensé: este tipo necesita un descanso. No está mal que se haya tomado un tiempo libre. Estaba peleando mucho. Mucho. Estaba peleando mucho. No sé si alguien ha estado tan activo”.

Adesanya fue definitivamente uno de los campeones más activos en la lista de UFC, acumulando cinco peleas entre 2022 y 2023 que culminaron con su derrota ante Strickland.

El enfrentamiento de UFC 305 finalmente reúne a Adesanya y Du Plessis después de que los pesos medianos intercambiaran muchas palabras desagradables durante los últimos años. Cualquier rivalidad profesional que existiera entre ellos eventualmente se volvió personal antes de la pelea por el título en Perth.

Dado que Adesanya regresa de una derrota y un año de descanso, Cormier sabe que hay mucho en juego en el desempeño del ex campeón, pero esa presión solo se amplifica al enfrentarse a un rival acalorado como du Plessis.

«No quiere perder contra ese tipo. No quiere perder contra Dricus. Me encanta lo intensa que se pone la relación entre estos muchachos.

“Me gustan las peleas sangrientas. Eso es lo mío. No te voy a mentir, me encanta cuando hay peleas sangrientas, y esta tiene todo lo que me encanta. Esos tipos se odian entre sí”.

A pesar de llegar a la pelea como retador y no como campeón, Adesanya ciertamente tiene mucho en juego en los resultados.

Cormier sabe que du Plessis realmente cuenta con eso después de escuchar al campeón de peso mediano de UFC abordar el enfrentamiento en los días previos a la pelea.

“Creo que Dricus está casi apostando a que no será [el mismo tipo que era antes]. Lo dijo en Countdown . Dijo: ‘Es un luchador tremendo, pero su luz se está apagando… su luz se está apagando, si es que no se ha apagado por completo [ya]’. El maldito Dricus du Plessis dijo eso sobre Izzy”.

“Depende de Izzy demostrar que no es así. Depende de él decir: ‘Sigo aquí y sigo siendo el hombre’”.