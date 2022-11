Cormier: «El título ya no es prioridad para Chandler»

Daniel Cormier cree que ganar un campeonato de UFC ya no es la principal prioridad de Michael Chandler . Chandler tiene marca de 2-3 en el octágono, más recientemente fue sometido por Dustin Poirier en UFC 281.

Chandler solo necesitó dos peleas de UFC para competir por el título, pero las derrotas ante Charles Oliveira, Justin Gaethje y ahora Poirier lo han hecho retroceder.

Aunque Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) no ha renunciado a sus esperanzas de título, Cormier cree que sus recientes llamadas a Conor McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) y Jorge Masvidal dicen lo contrario.

“Esto me dice que el enfoque de Mike ha cambiado un poco. Parece que ahora el título no está a la vanguardia de Michael Chandler, porque los muchachos a los que llama no están en la contienda por el campeonato. Todos saben que los días de campeonato de Jorge Masvidal quedaron un poco atrás, y Conor McGregor tampoco está en la contienda por el título”.

Chandler dijo abiertamente que una pelea con McGregor generaría números asombrosos en pay-per-view. Él ve una pelea con el campeón “BMF” Masvidal (35-16 MMA, 12-9 UFC) también entregada, pero Cormier dijo que esas peleas no hacen nada para ayudarlo a alcanzar la imagen del título.

“Mike se enfocó en dos peleas porque son divertidas, son peleas difíciles, tienen sentido, pero también son dos de los nombres más importantes del juego…. Michael Chandler dice que quiere a estos tipos, solo me dice que la mentalidad está cambiando un poco«.