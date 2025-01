Cormier duda que Jones gane 30 millones por pelear con Aspinall

Daniel Cormier cree que sería exagerado que el campeón de peso completo de UFC, Jon Jones, gane 30 millones de dólares para pelear con Tom Aspinall.

El comentarista de UFC y popular podcaster Joe Rogan dijo que escuchó que Jones (28-1 MMA, 22-1 UFC) está pidiendo 30 millones para enfrentarse al campeón interino Aspinall (15-3 MMA, 8-1 UFC) en una pelea de unificación de título que Dana White garantiza que sucederá en 2025 .

Cormier, ex campeón de dos títulos de la UFC y dos veces oponente de Jones, encabezó muchos eventos importantes de PPV durante su carrera. Compartió información sobre sus ganancias como campeón y cómo podrían ser las negociaciones de la UFC con Jones.

“Les diré, como una persona que ha estado involucrada en grandes peleas, una persona que ha vendido PPV, una persona que en su momento estaba en la cima de la escala salarial en UFC como campeón de peso completo y semicompleto, 30 millones era literalmente un mundo aparte de cualquier cosa que estuviéramos ganando” .

“Recuerdo que cuando me pagaron en Nueva York, recibí un gran aumento por aceptar una pelea con tres semanas de aviso, que finalmente se convirtió en mi salario, y la gente se quedó atónita con la cifra. Pero les diré que era una fracción de lo que él pedía. No estaba ni cerca de eso. Pero ahora he escuchado rumores de que los peleadores de más alto nivel están ganando más. Israel Adesanya, Jon Jones, Stipe Miocic. Escuché que Stipe Miocic ganó mucho dinero por la última pelea”.

Al observar los números de entradas y pagos por evento anteriores de Jones, Cormier piensa que 30 millones de dólares no es necesariamente una cifra descabellada, aunque no cree que le paguen exactamente esa cantidad.

“Rogan cree que la UFC pagará los 30 millones de dólares para que Jon Jones se enfrente a Tom Aspinall. No estoy seguro de que llegue a los 30 millones, pero si pides 30 y terminas con 20 o te dan 15, eso es una victoria para Jon Jones en su camino hacia la salida”.