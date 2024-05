Cormier critica en enfoque actual de Topuria como campeón

Daniel Cormier no es fanático de las recientes demandas del campeón de peso pluma de UFC, Ilia Topuria. Antes de reclamar el título de las 145 libras con un nocaut sobre Alexander Volkanovski en UFC 298, Topuria descartó a personas como Max Holloway y Brian Ortega como posibles retadores al título.

Topuria (15-0 MMA, 7-0 UFC) finalmente acogió con agrado la idea de Holloway (26-7 MMA, 22-7 UFC) pero puso en juego la estipulación de que el título BMF de Holloway. Holloway noqueó a Justin Gaethje con un icónico final de último segundo para capturar el título de BMF en UFC 300. Cormier está confundido por el enfoque de Topuria.

«Necesitas el nombre que viene de la generación anterior. Ilia parece estar adoptando otro enfoque. Sin embargo, no sé exactamente qué es, porque dijo que no iba a pelear con Brian Ortega, dijo que no iba a pelear con Max Holloway, y ahora parece que no quiere pelear con Alexander Volkanovski otra vez. .

“Esos son los nombres del pasado del peso pluma. No parece querer pelear con esos tipos. Al mirar esos rankings no sé quién sería el siguiente. Ahora ha aceptado luchar contra Max Holloway. …Él peleará contra Max, pero sólo si el título BMF de Max también está en juego”.

Cormier cree que Topuria necesita reconocer a Holloway como un retador legítimo y no está seguro de tener tanta influencia como cree.

«Tiene que hacer una declaración diciendo: ‘Esto es lo que quiero como campeón’ y luego poner la pelota en el tejado de Max para negarlo. Pero en este momento, no está saliendo muy bien. Está rechazando a todos estos tipos sin tener una idea clara de quiénes más hay. … Es simplemente extraño. No nos está diciendo qué sigue, pero está diciendo no a muchas cosas que pueden suceder ahora mismo. No sé si puedes hacer eso como campeón”.