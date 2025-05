Cormier cree que Jon Jones está preocupado por pelear con Tom Aspinall

Daniel Cormier cree que Jon Jones eventualmente peleará con Tom Aspinall. Durante casi dos años, una de las historias más importantes de las MMA ha sido la posible pelea por el título de peso completo entre Jones y Aspinall, con muy pocos resultados.

Mientras que el director ejecutivo de la UFC, Dana White, insiste en que la pelea se llevará a cabo en algún momento, Jones se ha mostrado cada vez más críptico y evasivo con respecto al combate, mientras que Aspinall espera su oportunidad de unificar los títulos. Y según Cormier, el obstáculo se debe a que Jones está asumiendo una nueva realidad: de repente, es el veterano del deporte.

“Jon ahora es un hombre de 38 años que mira a un hombre de 30 años más grande, más joven, más fresco, y dice: ‘Es un cambio radical’. Ya no veo el desgaste en sus caras, lo veo en la mía’. Vio a Stipe [Miocic], Stipe parecía mayor después de tanto tiempo fuera. Ahora mira a un hombre joven y dice: ‘Eh’”.

No tiene miedo, no te equivoques. Pero creo que es suficiente para cuestionarlo. ¿Y sabes qué creo que podría ser una gran preocupación para él? Con Aspinall, podría ser noqueado. O sea, noqueado legítimamente y puesto de espaldas en el suelo. Simplemente no sé si quiere tener esa imagen en el mundo. Ha noqueado a muchos y nunca la ha tenido, porque me he visto derrotado, y pienso: «Dios mío, qué imagen tan horrible cada vez».