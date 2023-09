Cormier cree que Ferguson podría tener una noche más contra Pimblett

La búsqueda de una victoria de Tony Ferguson continúa en UFC 296. El último evento del año de UFC se perfila como un gran evento.

Entre el reciente lote de anuncios de peleas se encuentra un enfrentamiento de encrucijada de peso ligero, que enfrenta al ex titular interino Ferguson contra el prospecto superestrella que regresa, Paddy Pimblett .

Aunque «The Baddy» aún no ha sido probado y entrará en la pelea después de una victoria por decisión controversial sobre Jared Gordon, se abrió como un gran favorito sobre el veterano. El alguna vez temido Ferguson arrasó la división de 2013 a 2019, ganando 12 peleas consecutivas. Desafortunadamente para “El Cucuy”, de 39 años, su suerte se ha revertido y ha perdido seis partidos seguidos desde su última victoria sobre Donald “Cowboy” Cerrone. El ex campeón de dos divisiones de UFC y miembro del Salón de la Fama Daniel Cormier siente que esta puede ser exactamente la pelea necesaria para que Ferguson recuerde a todos quién fue en su mejor momento.

«¿Es tan simple como que sólo necesita uno?. Porque imagina lo que pasa si Tony Ferguson vence a Paddy Pimblett. Dijo que antes de la última pelea, me senté con él en la reunión de peleadores y Tony Ferguson dijo: «Va a ser una pelea ahora mismo, cinco peleas más, estoy por el título». Entonces, no es que haya perdido ese deseo de pelear. No ha perdido la idea de que puede ser campeón del mundo.

“Les voy a decir esto ahora mismo, y este es un dicho tan antiguo como el tiempo, muchachos. Todo gran campeón tiene una noche más en él. Lo vimos con George Foreman cuando venció a Michael Moorer. No pertenecía al ring con Michael Moorer. Hemos visto a tantos grandes peleadores tener una gran noche, donde si cierras los ojos y los entrecierras lo suficiente, te recuerdan a esa persona que estaba en esa carrera”.

En su mejor momento, Ferguson estaba en un curso intensivo con su compañero de élite del peso ligero y el futuro campeón Khabib Nurmagomedov . Según la historia, la pareja fue considerada la pelea más maldita de todos los tiempos, desmoronándose en cinco ocasiones distintas, dos veces por culpa de cada luchador y la otra debido a la pandemia de COVID-19.

Una derrota ante Pimblett para Ferguson lo grabaría en las páginas equivocadas de los libros de historia de las MMA, ya que siete derrotas consecutivas es el récord de UFC para una racha de derrotas, lo que potencialmente lo empataría con BJ Penn . La caída de Ferguson comenzó con su pelea por el título interino en mayo de 2020 frente al recientemente coronado campeón de la BMF, Justin Gaethje . Cormier cree que las cosas ya no han sido iguales desde entonces.

«Creo que Tony Ferguson estuvo muy bien. Por la forma en que golpeaba a estos tipos, parecían como si los hubieran apaleado.

“Creo que perdió algo en la pelea con Justin Gaethje. En medio de una pandemia, no había gente en la arena, peleaba contra Justin Gaethje durante cinco asaltos y recibía una paliza todo el tiempo que fuera necesario. Pensé que perdió algo en esa pelea y nunca volvió a verse igual después. Pero no mucha gente [no] pierde algo cuando pelea contra Justin Gaethje. Justin Gaethje toma una pequeña parte de ti que no recuperas. Así que no creo que se pueda culpar a Tony Ferguson por eso”.