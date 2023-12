Cormier cree Aspinall debería ser el campeón indiscutible de peso completo

«Daniel Cormier cree que la división de peso completo de UFC se verá frenada al volver a reservar a Jon Jones contra Stipe Miocic «.

El campeón de peso completo Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) estaba programado para hacer su primera defensa del título contra Miocic en el cartel principal de UFC 295. Sin embargo, un desgarro del músculo pectoral obligó a Jones a abandonar y la pelea fue cancelada. Los reemplazó una pelea por el título interino entre Tom Aspinall (14-3 MMA, 7-1 UFC) y Sergei Pavlovich, en la que Aspinall ganó el cinturón por nocaut en el primer asalto .

La victoria de Aspinall no lo llevará a una pelea de unificación del título. En cambio, UFC tiene planes de volver a programar Jones vs. Miocic en 2024, dejando al campeón interino Aspinall en una posición peculiar. Cormier dice que Aspinall vs. Pavlovich debería haber sido por el título indiscutible y le gustaría ver a Aspinall mejorado.

“Si Jones y Stipe sólo van a pelear entre sí, no puedes permitir que Tom Aspinall defienda el campeonato interino. Jones y Stipe no necesitan que el título esté en juego. Pueden simplemente luchar y eso es suficiente. Llámalo como ‘El mejor de todos los tiempos’. No importa. Crea un cinturón».

“Tom Aspinall es el tipo que liderará la división de peso completo en los años venideros. Entonces sí, creo que debería ser el campeón indiscutible. Jones es el campeón indiscutible: se lo ganó en el octágono al vencer a Ciryl Gane. ¿Pero si sólo va a pelear contra Stipe y eso no es hasta dentro de siete meses? Pones a Tom Aspinall como campeón y no creo que nadie se inmutara”.

Aspinall comparte el mismo sentimiento. El británico pidió que le despojen a Jones de su título mientras se recupera, y que debería ser el campeón indiscutible y defender contra Stipe Miocic mientras espera a Jones.