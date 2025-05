Cormier analiza pelea entre Della Maddalena vs. Makhachev

Daniel Cormier está interesado en ver cómo se desempeña un Islam Makhachev más renovado en el peso welter.

Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) dejó vacante su título de peso ligero para subir a las 170 libras. Fue confirmado como la primera defensa del título del recién coronado campeón, Jack Della Maddalena.

Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC) demostró su capacidad para defenderse con golpes y derribos al destronar a Belal Muhammad y alzarse con el título de peso wélter en UFC 315. Cormier cree que si Della Maddalena logra detener los derribos de Makhachev desde el principio, hará que la pelea sea interesante.

«Creo que Islam y Jack Della Maddalena son una gran pelea. Della Maddalena me sorprendió en su pelea con Belal Muhammad. Demostró ser mucho mejor de lo que creían. Es muy completo y habilidoso. Makhachev, aunque más grande, tendrá la capacidad de no tener que cortar todo el peso. Estará más completo, más fresco. Me interesa«.

«Creo que todo se reducirá a la lucha entre Islam y la defensa de Jack contra los derribos, y a lo tacaño que pueda ser con Islam. Porque cuando Islam puede derribar a los rivales al principio, les cuesta mucho. El único momento en que una pelea parece competitiva es cuando pueden defender los derribos, y él pasa mucho tiempo de pie, algo que también hace muy bien».