Cormier afirma que Khabib aún guarda rencor contra McGregor

Khabib Nurmagomedov no cree en dejar atrás lo pasado, al menos no cuando se trata de Conor McGregor.

Nurmagomedov y McGregor protagonizaron posiblemente la mayor rivalidad en la historia de las MMA, que culminó en su histórica pelea en UFC 229, donde Nurmagomedov estranguló al excampeón, sometiéndolo en el cuarto asalto. El evento fue el PPV de MMA más taquillero de todos los tiempos y se hizo famoso por lo que ocurrió inmediatamente después de la victoria de Nurmagomedov, cuando se lanzó contra el público para atacar a Dillon Danis, desatando una pelea masiva.

Pero a pesar de vencer contundentemente a McGregor e incluso atacar a su equipo, Nurmagomedov todavía no ha dejado atrás sus sentimientos sobre la superestrella irlandesa.

“Todavía no dice su nombre hoy. Sigue sin decir su nombre. Sigue sin decir su nombre. La semana pasada dio una entrevista en Nueva York y dijo: ‘Este tipo’. Nunca dice su nombre. ¡Lo odia!”.

En su mejor momento, McGregor era uno de los mejores charlatanes de las MMA, provocando sin cesar a sus oponentes y participando en una guerra mental. Si bien tuvo éxito con estas tácticas contra otros luchadores, no funcionó con Nurmagomedov. En cambio, «El Águila» se tomó los diversos insultos a su familia, su religión y a sí mismo como algo personal, y se vengó con una paliza brutal antes de finalmente liquidar a McGregor en el cuarto asalto.

«Amigo, están en el octágono y Conor susurra después del tercer asalto, después de que Khabib [lo venciera]: ‘Solo son negocios’. Khabib responde: ‘No, no lo son. No, no lo son. Con esos tipos no te metes, hombre. Ese ruso es diferente».