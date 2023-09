Cormier: «Adesanya no debería tener revancha con Strickland»

Daniel Cormier no está interesado en ver a Israel Adesanya de regreso al octágono en el corto plazo, y mucho menos en otra pelea por el campeonato con Sean Strickland.

Adesanya (28-5 MMA, 15-5 UFC) fue víctima de una gran sorpresa el sábado cuando perdió el título de peso mediano ante Strickland (24-3 MMA, 13-3 UFC) por decisión unánime en el UFC 293 , que tuvo lugar en el Qudos Bank Arena de Sydney.

Fue un resultado desigual a favor de Strickland y colocó a Adesanya en un territorio sin precedentes en su carrera con dos derrotas en sus últimas tres. Después de tener una carrera dominante en la cima de la división durante su primer reinado de título, Adesanya perdió el cinturón ante Alex Pereira en noviembre. Lo recuperó en una revancha inmediata en abril, sólo para perderlo nuevamente contra Strickland una pelea después.

Adesanya ha sido uno de los peleadores de alto nivel más activos en la historia de UFC durante los últimos años, y parece que UFC ya planea recompensarlo con otra revancha. El presidente de UFC, Dana White, dijo después de la pelea en UFC 293 que quiere repetirlo , pero el miembro del Salón de la Fama de UFC y comentarista de color Daniel Cormier cree que esa es la jugada equivocada.

“La última vez que Izzy perdió, de lo único que pudimos hablar fue de que él debería ser el próximo nuevamente. No creo que esta vez. No creo que deba pelear por un cinturón a continuación. No creo que deba conseguir una revancha automática. Creo que la división necesita avanzar un poco”.

Aunque Adesanya tiene el mayor valor en la división debido a sus logros, no es el único contendiente digno. Dricus Du Plessis tiene un caso después de su derrota ante Robert Whittaker en julio, Jared Cannonier fue el peleador suplente en UFC 293, y el ganador del enfrentamiento de UFC 294 del próximo mes entre Khamzat Chimaev y Paulo Costa también entrará en la refriega.

Cormier dijo que quiere que algunos de esos nombres tengan la oportunidad de pelear contra Strickland antes que Adesanya.

“Es como un mundo completamente nuevo, ¿verdad? Como La Sirenita: un mundo completamente nuevo. Sean Strickland ahora abre la posibilidad de muchos enfrentamientos nuevos. Cannonier acaba de intervenir también y tiene una victoria sobre Sean Strickland.

“Pero tengo que imaginar que Dricus Du Plessis será el próximo, especialmente después de ser el que se suponía que estaría aquí esta noche. Les diré que se está pateando en Sudáfrica ahora mismo, porque si hubo un momento para conseguir a Adesanya, esta noche fue la noche. Hubo muchas cosas involucradas en esta pelea, y Sean Strickland hizo lo que se suponía que debía hacer. Pero me imagino a Du Plessis, a menos que Khamzat Chimaev elimine por completo a Paulo Costa”.