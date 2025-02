Cormier a Nicksick: «No puedes entrenar a todos los campeones del mundo»

Daniel Cormier entiende la frustración de Eric Nicksick hacia Sean Strickland en UFC 312, pero no está de acuerdo con una cosa.

Strickland (29-7 MMA, 16-7 UFC) perdió una decisión unánime dominante ante el campeón de peso mediano Dricus Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) en el evento principal del sábado pasado en el Qudos Bank Arena en Sydney.

A Nicksick le molestó la falta de sentido de urgencia de Strickland después de caer en la pelea, lo que lo llevó a decir públicamente que necesita evaluar lo que quiere hacer en el deporte . El entrenador en jefe de Xtreme Couture dijo que quiere entrenar a campeones mundiales, y eso es con lo que Cormier no está de acuerdo.

«El único aspecto en el que creo que el entrenador Nicksick se equivocó fue que quiero entrenar a campeones mundiales. No todo el mundo va a ser campeón mundial. No puedes entrenar a todos los campeones mundiales. Entrenas a campeones mundiales, entrenas a muchachos que podrían llegar a la Contender Series y perder, entrenas a muchachos que podrían llegar a un título de la LFA y eso podría ser todo.

“Puede que un chico venga a la UFC, se tome una taza de té, tenga un resultado de 0-2 y quede fuera. Así que no solo puedes entrenar a campeones del mundo. Entiendo lo que está diciendo, pero no todo el mundo lo consigue. Haz que ese sea tu objetivo, pero no sé si lo dices públicamente. Pero cualquier gran entrenador tendrá palabras para su atleta”.