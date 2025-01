Corey Graves: «No soy lo suficiente famoso para WWE en Netflix»

Triple H sorprendió al confirmar que había cambios en la mesa de comentaristas de WWE camino al estreno de Raw en Netflix. Joe Tessitore pasaba a SmackDown a hacer dupla con Wade Barrett. Michael Cole y Pat McAfee eran los nuevos comentaristas del programa de los lunes. Y, sorprendentemente, Corey Graves pasaría a NXT. No son habituales pero este tipo de modificaciones no son nada nuevo y también se ha adelantado que McAfee estará en la marca roja hasta que no regrese a ESPN para el football.

Aún así, el cambio de Graves al territorio de desarrollo, donde una vez fue luchador, ha causado controversia. Una polémica que no se hace menos después de las recientes declaraciones que él mismo ha publicado en redes sociales para abordar los muchos comentarios del Universo WWE acerca de su ausencia. Corey parece protestar públicamente porque la compañía haya decidido no mantenerlo en su puesto porque no tiene un nombre lo suficientemente conocido.

«Imagina perseguir tu sueño.

Luego, que te DIGAN (sin decidirlo tú) que ya no eres físicamente capaz de perseguir ese sueño.

Entonces dedicas tu vida a algo «cercano a tu sueño» y logras ser increíblemente bueno en ello.

Y luego, cuando llega el momento de disfrutar los frutos de tu trabajo, te dicen que no eres lo suficientemente famoso para tu propio trabajo.

Por si te preguntabas dónde he estado».

Imagine chasing your dream.

Then being TOLD (not deciding) that you’re no longer physically able to pursue your dream.

Then you dedicate your life to something “dream adjacent” and being pretty fucking awesome at it.

And then, when it’s time to enjoy the fruits of your labor,…

— Corey Graves (@WWEGraves) January 14, 2025