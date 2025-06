Corey Graves: «Gracias por WWE x AAA Worlds Collide»

Habiendo quedado atrás aquella polémica cuando lo pasaron de RAW a NXT, Corey Graves agradece haber formado parte de WWE x AAA Worlds Collide.

Corey Graves and Konnan are the English language announce team for WWE & AAA Worlds Collide pic.twitter.com/pbvmMBuKXe

Él y el icónico Konnan fueron los encargados de contar la acción luchística y acaba de realizar el siguiente comunicado en redes sociales:

Sometimes, you run low on passion. But then, something like this weekend happens.

Gracias por permitirme entrar en tu mundo, @luchalibreaaa.

I only wanted to do your culture & business proud.

Thank you to @Konnan5150 for dropping the important knowledge and being a genuinely…

— Corey Graves (@WWEGraves) June 10, 2025