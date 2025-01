Corey Graves estaría de vuelta este martes en WWE NXT

A inicios de este año, Triple H realizó cambios en la mesa de comentaristas, ya que Joe Tessitore pasó a SmackDown a hacer dupla con Wade Barrett, mientras que Michael Cole y Pat McAfee volvían a los lunes por la noche.Corey Graves, quien estaba en la marca azul, pasaría a NXT, aunque aparentemente este movimiento no le sentó nada bien y expresó su frustración en su cuenta de X, ausentándose del programa de la semana pasada; no obstante, era poco probable que esto le hubiera ocasionado un potencial despido, al menos hasta contar con mayor información que aporte al caso.

► Corey Graves se mostró frustrado por su reciente traspaso

Después de la especulación sobre su estado tras publicaciones crípticas en las redes sociales y una ausencia repentina de la televisión, parece que Graves está listo para regresar a la mesa de comentarios de NXT más temprano que tarde. Al respecto, según Corey Brennan de Fightful Select, el comentarista está programado para comentar el WWE NXT de esta noche y se espera que esté en el WWE Performance Center para los ensayos antes del show. No obstante, horas antes había un informe de PWInsider que mencionaba que Graves no estaría en la grabación.

Lo anterior fue complementado por Sean Ross Sapp, señalando que Graves ha tenido unas «últimas semanas tumultuosas» desde que regresó a la mesa de comentarios de NXT en New Year’s Evil, y agregando que lo ocurrido no era parte de alguna historia.

“No ha habido ninguna indicación de Graves o de sus allegados de que esta situación sea una historia”

Los crípticos tuits de Graves y su ausencia de la programación de la WWE hicieron que los fans especularan si había terminado con la empresa, aunque ese no es el caso; no obstante, ha podido trascender que la WWE no estaba contenta con la forma en que se percibieron sus comentarios, aunque ahora parece que están avanzando en la dirección correcta con su potencial regreso a NXT.