Corey Graves está trabajando con el talento de NXT

Además de comentar programas semanales y Evento Premium, Corey Graves tiene otro rol en la WWE. Cabe mencionarse que además, dentro de la compañía, es el anfitrión del podcast After the Bell. Durante una reciente entrevista con Brian Jones para PopCulture, él mismo da a conocer que está trabajando con el talento de NXT en el desarrollo de personajes. Y no podemos decir que nos sorprenda pues realmente Graves demostró tanto como luchador antes de tener que retirarse como en la mesa de comentarios que sabe de maravilla como hacerlo.

► Corey Graves, trabajando en NXT

“Recientemente comencé a trabajar con el talento de NXT para ayudar a desarrollar personajes y cosas de esa naturaleza, y hasta ahora lo he disfrutado mucho. Así que tengo muchas ganas de trabajar con NXT mucho más a medida que avanza el año. Me gustaría recordarles a todos una vez más que he recibido autorización para competir y no puedo pensar en un mejor escenario para mí en el que dar un paso atrás en el ring que junto a mi bella esposa”.

También sabemos que Corey Graves recibió el alta médica para volver a los encordados en 2022 pero ni lo ha hecho ni parece que vaya a hacerlo. La verdad es que ya tiene mucho de lo que ocuparse, incluyendo su nuevo papel. Aunque sería realmente genial que tuviera un nuevo combate. Siempre fue una lástima que no pudiera continuar luchando.

¿Te gusta Corey Graves como comentarista? ¿Y como luchador?