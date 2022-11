Corey Graves desaprueba el canje del maletín de Austin Theory

En la última edición de Raw, Austin Theory canjeó el maletín de Money in the Bank en contra de Seth Rollins por el Campeonato de los Estados Unidos WWE, pero debido a la intervención de Bobby Lashley, no pudo lograr su comentido y terminó quedándose con las manos vacías. Sin duda, una decisión creativa cuestionable desde muchas aristas, y que da a entender en primera instancia cómo Triple H acabó al último «mimado» de Vince McMahon, siendo esta la primera ocasión en que se realiza el canje para intentar ganar uno de los campeonatos secundarios de la compañía.

► Muchos siguen confundidos por el fallido canje de Austin Theory

Muchos fanáticos quedaron confundidos por el hecho de que Theory no iba a sacar mayor provecho en su carrera siendo un Campeón secundario, reconquistando un título del que ya había sido portador. Incluso el actual comentarista de Monday Night Raw, Corey Graves, expresó su indignación por este canje fallido en su episodio más reciente del podcast WWE After The Bell.

“Estoy furioso con cómo se desarrolló todo. Estaba furioso mientras se desarrollaba ante nuestros propios ojos a solo unos metros de distancia de nosotros mientras Theory se pavoneaba hacia abajo. Pienso en el mundo de Austin Theory y realmente creo en lo que dijo el Sr. McMahon hace seis meses. Este tipo podría ser el tipo. Entiendo que las cosas cambien. Todo ha cambiado, todo en nuestro universo ha cambiado en los últimos meses”.

Sin duda, la suerte cambió para Austin Theory luego de que Vince McMahon se retirara de la WWE, tras haber gozado la confianza del ex Jefe. Habrá que ver qué es lo que sigue para el joven luchador, quien ya parece haber dado vuelta a la página tras esta triste situación.