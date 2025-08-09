Corey Graves comentará Triplemanía 33

El talentoso exluchador y comentarista de WWE, Corey Graves, sorprendió al mundo cuando hizo pareja con Konnan como comentarista del evento especial denominado WWExAAA Worlds Collide 2025.

De hecho, sorprendió hasta a su compañero de transmisión, Konnan, quien le dijo al aire que no esperaba que supiera tanto de AAA y lo que estaba pasando en la empresa mexicana.

► Corey Graves volverá a comentar AAA , esta vez, Triplemanía 33

Pues bien, Subhojeet Mukherjee de Ringside News ha revelado que sus fuentes le han dicho a Ringside News que Corey Graves será el comentarista principal de la transmisión de Triplemanía 33 en YouTube en inglés.

Sin duda alguna, bastante interesante, pues hasta hace unos meses, Graves estaba enojado con WWE y con Triple H por haber preferido a Pat McAfee, Wade Barrett y Joe Tessitore para ser comentaristas en Raw y SmackDown y relegarlo a él a NXT, pero las cosas mejoraron. Graves se mostró feliz de haber sido parte de WWExAAA Worlds Collide 2025:

«A veces, se te agota la pasión. Pero luego, sucede algo como este fin de semana. Gracias por permitirme entrar en su mundo, AAA. Solo quería hacerle honor a su cultura y a su negocio.

«Gracias a Konnan por compartir conocimientos importantes y por ser, de verdad, una persona de primera clase. Él ama esto más de lo que cualquiera de nosotros podrá entender jamás. No puedo esperar a la próxima.

«Gracias a ustedes, por recordarme que una mala racha no es el final del camino.

«Lucha libre profesional».