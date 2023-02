El camino de WWE hacia WrestleMania 39 tiene una dinámica interesante. El campeón universal indisputable WWE, Roman Reigns, tiene dos frentes abiertos: Sami Zayn, quien recientemente se cansó de los abusos de The Bloodline y lo atacó con un silletazo, y Cody Rhodes, reciente ganador del Royal Rumble y quien ya lanzó el correspondiente reto por los títulos.

► ¿Sami Zayn o Cody Rhodes debería ser el rival de Roman Reigns en WrestleMania?

Aunque ya está previsto de que Roman Reigns y Sami Zayn se enfrenten este 18 de febrero en Elimination Chamber, aún existe el debate en torno a que el ex Uce Honorario y no Cody Rhodes debería ser quien desafíe al Jefe Tribal en WrestleMania 39; otros, en cambio, están de acuerdo con el camino aparentemente trazado por WWE luego de la gran promo que tuvo The American Nightmare y Paul Heyman en el reciente Monday Night Raw.

Corey Graves evaluó esta situación en el último episodio de su podcast WWE After The Bell luego de la emotiva promoción de Rhodes con Paul Heyman en el reciente WWE RAW, mostrando cierta inclinación hacia la presencia de Sami Zayn en el espectáculo más grande de todos.

“Mientras Cody estuvo fuera, The Bloodline continuó desarrollándose, y Sami Zayn se ha convertido orgánicamente en el héroe, el desvalido del Universo WWE. Ahora nos encontramos en un acertijo. ¿Alguien en la Tierra se sentirá decepcionado si Sami Zayn vence a Roman Reigns en Elimination Chamber?”

“Por mucho que ame la realidad de The Bloodline vs. Cody Rhodes, las dos familias reales de este negocio chocando en el pináculo, seguro, se escribe solo. Pero Sami Zayn ha sido el tipo que nadie realmente quería. El hijastro pelirrojo, el Uce honorario. Vimos el arco de este personaje y el desarrollo de Sami, y la gente se ha sentido atraído por él. Es su hombre”.

Graves recordó cómo Daniel Bryan se abrió camino en dos eventos principales de WrestleMania de triple amenaza, y el comentarista plantea un camino similar para Sami Zayn, como el verdadero underdog de esta historia, lo cual no le mermaría el derecho adquirido por Cody Rhodes al ganar Royal Rumble. Habrá que ver qué decisión tomará Triple H en las semanas siguientes, pero ciertamente lo sabremos luego de Elimination Chamber.