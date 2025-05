Una nueva ola de despidos sacudió a la WWE este viernes, afectando tanto al elenco principal como a la marca de desarrollo NXT, destacándose nombres como Braun Strowman y Dakota Kai. En el caso de NXT, luchadores como Cora Jade, Eddy Thorpe y Oro Mensah también conocieron de su salida, y ahora el listado de luchadores que dejan la WWE ascendió a un total de dieciséis.

► Cora Jade y Gigi Dolin desmienten el término «vagos»

De acuerdo a un informe reciente de Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Radio, muchos de los luchadores de NXT que fueron despedidos fueron percibidos por la WWE como personas que se esforzaban poco durante su entrenamiento. Dijo que la WWE a veces etiqueta a estos luchadores como «vagos» y no tiene problema en despedir a talentos que, según ellos, no se esfuerzan lo suficiente.

«Muchos de los despedidos fueron percibidos como poco esforzados durante el entrenamiento. Y si no te esfuerzas durante el entrenamiento, hay mucha gente que sí lo hace. Y en este punto, si la sensación es que no te esfuerzas durante el entrenamiento —vi el término ‘vago’—, los vagos se irán, y los que no destacaron se irán«.

Algunos de los afectados se pronunciaron sobre el reciente informe, empezando por Gigi Dolin, quien inmediatamente recurrió a su cuenta de X para limpiar su nombre.

«Cuando no viajaba para trabajar en ninguna de las dos empresas para las que trabajaba, entrenaba muy duro 3 o 4 días a la semana, dándome el máximo y haciendo ejercicios de cardio con uno de los mejores y más duros entrenadores con los que he trabajado. Y entrenaba todos los días. Con eventos en vivo cada dos fines de semana. Así que sí, no quiero oír esto, jaja. Mi cuerpo me dice lo contrario».

Cora Jade, quien también fue despedida este viernes, también respondió al comunicado de su compañera, añadiendo su propia experiencia, mencionando algo más perturbador, en referencia a las críticas que recibía por su físico.

«Esto, además de tener que ir a mi propio gimnasio fuera del trabajo después de una clase de ‘fuerza y ​​acondicionamiento’ que no me hacía nada más que provocar que mis jefes, compañeros de trabajo y fans me criticaran por mi físico. ¡Qué locura!».

La publicación de Cora Jade destaca lo que ella describe como un ambiente perjudicial dentro de la WWE, donde la apariencia física se juzgaba con dureza, incluso cuando los programas oficiales de entrenamiento no eran suficientes. No obstante, no mencionó a nadie en particular.