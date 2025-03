Cora Jade se lesionó de gravedad la rodilla

Esta noche, en la tercera lucha de NXT, vimos cómo Cora Jade se enfrentó a Jordynne Grace. Lamentablemente, la lucha no duró mucho porque el réferi tuvo que cancelar el combate debido a que Cora Jade se lesionó y declararon vencedora a Grace.

Al parecer, todo indica que Jade se lesionó de gravedad la rodilla derecha. Aunque no hay información oficial, podría tratarse de una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla. Jade le dijo al réferi: «Mi rodilla. Está jodida».



Luego, el réferi hizo la temida señal de la X, para anunciar que se trataba de una lesión real de Jade y rápidamente los paramédicos de WWE fueron a revisarla.

Sonó la campana y ambas se enfrascaron en un forcejeo y toma de réferi. Tras un intercambio inicial, Grace estrelló dos veces la cabeza de Jade contra el tensor superior y la derribó con una tacleada al hombro.

Jade reaccionó con una ráfaga de rodillazos a la cabeza de Grace y la sacó del ring sobre la ceja del cuadrilátero. Luego, conectó unas patadas voladoras a través de la segunda cuerda y la cubrió de regreso en el cuadrilátero, pero Grace logró resistir.

Jade castigó a Grace con una serie de golpes en el rostro y la hizo impactar de cara contra la lona. Acto seguido, la pisoteó con ayuda de las cuerdas, pero Grace la empujó contra la esquina.

En ese momento, el equipo médico ingresó al ring para revisar a Jade, y el réferi detuvo la contienda, declarando a Grace como la ganadora. Este es el video del momento:

X sign threw up by the referee 💔

She can't catch a break #WWENXT pic.twitter.com/pl5VWCOGQp

— 𝙎𝙖𝙢 (@RhodesKotaEra) March 5, 2025