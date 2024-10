Cora Jade quiere traer de vuelta a AJ Lee

AJ Lee se retiró de la lucha libre el día posterior a WrestleMania 35, ante la sorpresa de todos sus fanáticos, y un año después de que su esposo, CM Punk, saliera de la compañía. Desde entonces se ha mantenido enfocada en sus proyectos personales, e incluso su autobiografía, “Crazy Is My Superpower: How I Triumphed By Breaking Bones, Breaking Hearts, and Breaking the Rules”, se convirtió en un bestseller del New York Times, mostrando su éxito fuera del ring. No obstante, muchos todavía tienen la esperanza de que la ex Campeona Divas pueda hacer un triunfal regreso, tal como lo hiciera su esposo en noviembre del año pasado.

► Cora Jade y Roxanne Pérez intentan convencer a CM Punk

Durante una entrevista con Scott Fishman de TV Insider, Cora Jade habló sobre su deseo de traer a AJ Lee de regreso a la lucha libre. La estrella de NXT mencionó los esfuerzos continuos que ha realizado para alentar el regreso de Lee, incluso haciendo equipo con Roxanne Pérez para insistirle a CM Punk al respecto. Jade insinuó que si la ex Campeona Divas alguna vez regresa, los fanáticos le agradecerían.

«No lo sé. Espero que sí. Estoy trabajando en ello. Roxy y yo siempre estamos molestando a Punk al respecto. Sé que él también se lo está haciendo a ella, así que ya veremos. Si sucede, tendrás que agradecerme”.

La admiración de Jade por AJ Lee ha sido evidente a lo largo de su carrera, y tanto ella como su actual compañera, Roxanne Pérez, han reconocido a Lee como una gran inspiración.

A pesar de lo mucho que los fanáticos han insistido en su regreso, así como los rumores que han surgido sobre el tema, AJ Lee ha aclarado que sigue retirada, aunque en este negocio nunca se sabe lo que pueda suceder.