Cora Jade, lo mejor que hizo Natalya en WWE en 2022

Natalya habla de haber trabajado con Cora Jade en WWE NXT como lo mejor que hizo en 2022 mientras hablaba recientemente con Spencer Love para Love Wrestling. Nattie fue una de las Superestrellas del elenco principal que tuvieron su aventura en la marca amarilla el año pasado y la ex Campeona de Parejas de la misma fue una de las jóvenes que se benefició de trabajar con ella. Y llegaron a tener dos combates en mayo, uno de ellos un mano a mano.

> Lo mejor de Natalya en 2022

“[Ella es] un poco más una chica mala, Cora, pero creo que lo que más me gustó de lo que hice en 2022 fue esa historia con Cora. Fue muy divertido. Quería absorber tanta información como pudiera. Fue realmente un placer trabajar con ella, y me encantó nuestra historia juntas. Fue muy divertido, y creo que hay muchas cosas buenas por venir para ella también en el futuro. Creo que es una estudiante del juego. ¡Ella también es alguien a quien señalé en la multitud! Ella tiene esta foto de nosotras que tomamos una selfie en la audiencia, y le gustó. Entonces, es genial otra vez, como Roxy, Cora es fan. Ella es una fan, le encanta esto, y está aquí. Ella lo hizo. Cora y Roxy son un gran mensaje para las niñas y los niños pequeños, en todas partes, de que pueden tener grandes sueños y pueden lograrlos. Puedes lograrlos. Con trabajo duro, dedicación y sin aceptar nunca un no por respuesta, puedes lograr tus sueños“.

En octubre, Cora Jade señalaba a Natalya como su primera modelo a seguir:

“Es una locura, especialmente porque Natalya fue la primera luchadora femenina que decidí que era mi favorita. Me encantaba el cabello rosado y negro y su apariencia. Era mi favorita en ese momento, esto fue antes de que llegara AJ Lee. Mi primera mujer modelo a seguir fue Natalya“.

