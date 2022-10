Cora Jade: «Haremos magia en Halloween Havoc»

Una de las luchas más esperadas y prometedoras de Halloween Havoc 2022 esta noche es la que tendrán Cora Jade y Roxanne Pérez, dos de las luchadoras más interesantes de NXT y que parece que pueden tener un brillante futuro en el elenco principal de WWE. Una vez fueron compañeras de equipo y alcanzaron a tener el Campeonato de Parejas de la marca amarilla. Hasta que «The Sorceress Of Sin» traicionó a «The Prodigy» para además poner fin a un reinado de solo dos semanas.

Camino a lo que suceda en el evento premium, en su reciente entrevista con PW Insider, Cora Jade adelanta que las dos van a crear magia juntas cuando choquen en el encordado.

“Sí, estoy muy emocionada por este sábado. Obviamente, Roxanne y yo tenemos una historia muy larga que viene incluso de antes de que ambas llegáramos a la WWE. Tenemos una historia de fondo muy similar y creo que es por eso que originalmente éramos amigas para empezar.

“Pero creo que este próximo sábado será un punto de inflexión en nuestras carreras, creo. Por mucho que desprecie a Roxanne Pérez ahora, creo que ambas nos vamos a elevar a un nivel diferente porque aunque no me guste, ella tiene pasión por esto.

“Y yo tengo pasión por esto. Así que sé que cuando las dos estemos allí juntos, vamos a crear magia y estoy muy emocionada de hacerlo y luego de que todos los demás también puedan presenciarlo”.

