Cora Jade ha vuelto a entrenar tras su reciente lesión

Durante la edición de NXT de este martes, Cora Jade se enfrentó a Jordynne Grace en un buen combate, aunque lamentablemente esta no duró lo que debía porque el réferi tuvo que cancelar el combate debido a que la ex Campeona de Parejas NXT se lesionó tras una embestida de la ex estrella de TNA, a quien declararon vencedora. Si bien en primera instancia se decía que se había lastimado la rodilla, un informe posterior dio cuenta de que el golpe había sido en la cabeza, tratándose de una posible conmoción cerebral.

► Cora Jade se recupera de una conmoción cerebral

Si bien los fanáticos obviamente están preocupados por la salud de Cora Jade, parece que la joven superestrella de NXT ya está de regreso y su para no fue tan prolongada como se debía, más aún considerando que apareció este jueves en la reciente edición de TNA Impact!, donde junto a Tessa Blanchard atacaron a la Campeona Knockouts TNA, Masha Slamovich.

Este viernes, la gladiadora de NXT recurrió a su cuenta de Instagram y subió un par de fotografías de sí misma en el gimnasio, donde ya se mostraba entrenando sin mayor problema. Sin duda esta es una buena noticia, considerando que ha vuelto a trabajar solo pocos días después de haber pasado por el protocolo de conmoción cerebral tras su impacto contra el esquinero el pasado martes.

Con las reglas de conmoción cerebral de la WWE, no hay una actualización oficial sobre cuándo se autorizará a Cora Jade para luchar nuevamente. Sin embargo, es una buena señal de que ella ya haya vuelto a entrenar, y hasta el momento su lucha contra Masha Slamovich por el Campeonato Knockouts TNA en Sacrifice sigue en pie.