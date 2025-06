Cora Jade: entre consejos de CM Punk y Mandy Rose

Entre ambas etapas ha pasado mucho tiempo pero Cora Jade revela el consejo más importante que le dio CM Punk y sus recientes conversaciones con Mandy Rose. Todo ello en su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight.

► CM Punk

Sobre conocer a CM Punk de niña: “Fue un regalo de Navidad de mi familia, porque solían hacer la gira navideña y siempre pasaban por Chicago y luego por el Madison Square Garden. Creo que Chicago era siempre el día después de Navidad. Siempre era el 26 de diciembre, así que ese fue mi regalo de Navidad. Me compraron entradas en primera fila. Punk era mi favorito, obviamente. Recuerdo que salió al final y fue firmando cosas para todos, y yo pensé: ‘Es mi oportunidad’. Estaba tan feliz. Creo que lloré después, pero esa foto es ridícula. Y luego creo que renunció a WWE como un mes después de esa foto, y me lo tomé muy personal. Fui la persona más triste del maldito mundo. Pero sí, esa es la historia de esa foto. Luego, cuando dejó WWE, hay un video de mí llorando al volver a verlo. Creo que fue la segunda vez que lo conocí, pero fue después de que ya había dejado WWE. Fue un año y medio después y pensé: ‘Oh, Dios mío. Pensé que nunca lo volvería a ver’.”

Sobre el mejor consejo que ha recibido de CM Punk: “Siento que me ha dicho muchas cosas, en situaciones muy distintas, pero creo que lo número uno es ignorar lo que digan los demás, porque siento que él lo entiende mejor que nadie. Todo el mundo tiene una opinión sobre él, ya sea que lo amen o lo odien por completo. Todos tienen una opinión sobre CM Punk, y yo siempre me he preguntado: ¿cómo sigue siendo él mismo y no le importa una mierda lo que digan, con millones de opiniones desde millones de lugares distintos? Pero él realmente me ha ayudado a entender que no importa. La gente siempre va a decir algo. Te van a amar o te van a odiar, y de cualquier manera, no importa, porque solo tienes que ser tú y hacer lo que sientes que es correcto, mantenerte fiel a ti misma, y si la gente te apoya, genial, eso es una gran motivación. Pero si no lo hacen, si no les gustas, si no quieren ver lo que haces, o si lo ven solo para criticarte, igual tienen tu nombre en la boca, y eso significa que estás haciendo algo bien.”

► Mandy Rose

Sobre escribirle a Mandy Rose tras su despido: “Siento que todos, de alguna manera, lo presentimos. Siento que simplemente pasa. Los despidos ocurren todo el tiempo, los ves todo el tiempo. Siento que en cualquier momento, cualquiera que trabaje ahí puede tener esa idea en la cabeza de que todo podría terminar. Así que puede ser un shock, y lo fue. Pero al mismo tiempo, siempre estuve preparada para eso. Creo que fue como dos semanas antes cuando le mandé un mensaje a Mandy y le dije: ‘Oye, creo que me van a despedir. Necesito algún consejo’. Y ella me respondió: ‘Chica, pase lo que pase, vas a estar bien’. Inmediatamente me mandó todos los recursos, todos los consejos. Literalmente es de gran ayuda. No solo ha sido como una madre en la lucha libre para mí, sino también como una madre en lo empresarial y en gestión. Ver lo que ha sido capaz de hacer con su vida y cuánto me ha ayudado, en tan poco tiempo desde que me despidieron —literalmente ha pasado un mes—, me ha ayudado muchísimo. No puedo decir suficientes cosas buenas sobre Mandy.”