Cora Jade contrajo una lesión en su rodilla mientras luchaba con la entonces Campeona NXT, Lyra Valkyria, confirmándose después que estaría ausente por varios meses debido al desgarro del ligamiento cruzado anterior, que implicó una cirugía y su posterior rehabilitación. El camino fue difícil, pero finalmente hizo su regreso para unirse a la actual campeona, Roxanne Pérez.

► El duro camino de regreso de Cora Jade

Durante una entrevista con Rick Ucchino de The Takedown en Sports Illustrated, Cora Jade habló sobre su viaje de regreso de la lesión. Describió el desgarro del ligamento cruzado anterior como un momento en el que tocó fondo, pero reconoció que la ruptura forzada le dio la oportunidad de reiniciarse y volver más fuerte, y ahora dice que está más lista que nunca.

«En ese momento, era casi como si hubiera tocado fondo. Todo ya estaba mal, así que solo podía mejorar a partir de ahí. No tenía otra opción en el asunto»

“Nunca he tenido un descanso. Ojalá nunca hubiera sucedido, pero en retrospectiva, creo que fue bueno que tuviera tiempo para simplemente sentarme y respirar por un segundo”.

“Estoy más lista que nunca. Estoy en la mejor forma física y mental en la que he estado, así que estoy emocionada. Creo que esta será una muy buena racha para mí. Creo que estamos en alza en este momento”.

Jade recordó el momento emotivo en el que le informó a Shawn Michaels sobre su lesión, sintiéndose culpable a pesar de que estaba fuera de su control. Sin embargo, Michaels la tranquilizó, y eso le ayudó.

“Estaba llorando y me estaba disculpando con él, y recuerdo que él me dijo, ‘No pidas perdón. No es tu culpa’”.

«Me dio tiempo para mejorar física y mentalmente, y luego, tan pronto como regresé… tuvo la fe y la confianza en mí para devolverme a la escena del evento principal”.

Ahora, Cora Jade y Roxanne Pérez están listas para enfrentarse contra Giulia y Stephanie Vaquer en Halloween Havoc, y la primera está ansiosa por demostrar que ha vuelto para quedarse.