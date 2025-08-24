Copeland y Cage vuelven a brillar juntos con victoria sobre Killswitch y Kip Sabian

La noche dejó un enfrentamiento cargado de emociones, cuando Adam Copeland y Christian Cage hicieron mancuerna para medirse a Killswitch y Kip Sabian, en un combate donde las tensiones y las sorpresas no faltaron.

Desde el arranque, Copeland jugó con la desesperación de Sabian, bajando y subiendo del ring hasta encontrar el momento justo para golpearlo en ringside. Cage se encargó de continuar el castigo, pero la entrada de Killswitch cambió el rumbo. La intervención de Shayna Wayne permitió a los rudos controlar las acciones, con una Cannonball de Kip sobre Copeland y un contundente Side Slam de Killswitch que dejó maltrecho al “Rated-R Superstar”.

El dominio entre Kip y Killswitch se vio empañado por roces internos, pues el “monstruo” no dudó en castigar a su propio compañero al momento de cederle el relevo. La herida en la ceja de Sabian, que sangró de forma abundante, también fue un factor que encendió el ambiente.

London singing Adam Copeland’s song at #ForbiddenDoor. pic.twitter.com/Md4a5tRPl0 — NoDQ.com: WWE and AEW news (@nodqdotcom) August 24, 2025

Christian Cage consiguió recuperar terreno, lanzándose desde las alturas contra Killswitch en ringside y, junto a Copeland, ejecutó un Double Impaler que parecía definitivo. Sin embargo, el relevo de Kip pasó desapercibido y el combate siguió con un cierre vibrante. Tras varios intentos fallidos de Spear, Copeland finalmente logró conectar su movimiento insignia, luego de que Cage lo acomodara con un lanzamiento espectacular.

La cuenta de tres fue inevitable y los vencedores fueron Adam Copeland y Christian Cage. El desenlace tuvo un detalle especial: tras el triunfo, Christian extendió la mano a su viejo compañero, en un gesto que levantó una ovación de los asistentes y dejó la sensación de una posible reconciliación duradera.