Cope quiere que lo retire un futuro ídolo

Uno más se suma al debate del retiro, Cope empezó a hablar de lo que quiere para su última lucha en el cuadrilátero: que su retiro ayude a posicionar a una estrella emergente como un ídolo de la afición.

Básicamente el relevo generacional que mantiene saludable el negocio de la lucha profesional.

Cada leyenda del pasado, fue alguna vez un diamante bruto.

►«¿Qué puedo hacer para ayudar a alguien a establecerse?»

Hablando con Stephen Brunt en Up Close, del canal de YouTube, «The Leafs Nation», en el capítulo titulado: «Adam Copeland Has More To Give As A Wrestler, Father, Author & Actor | Up Close», la charla llegó al siguiente punto.

Brunt le preguntó.

«Entonces, ¿qué tienes en mente? ¿Cuál será tu último el combate?».

A lo que Cope respondió.

«La gran decisión para mí creo que es decidir con quién me subiré al ring por última vez, ¿sabes? Me encantaría enfrentarme a un joven talento y tratar de impulsarlo al máximo. En mi último combate, ¿qué puedo hacer para ayudar a alguien a establecerse? O al menos poner otro ladrillo en los cimientos para que puedan llevarlo más y más lejos. «Pienso en Bret y tomo su ejemplo, observo lo que hizo por mí. No necesitaba hacer eso, no necesitaba dedicar ese tiempo, no tenía por qué importarle, pero lo hizo. Eso realmente me enseñó que devolver algo es genuino. «No quiero ser ese tipo viejo que sigue aferrándose. Quiero luchar con alguien que sienta que será parte del futuro de AEW, divertirme, vivir esa experiencia juntos y luego, después, decir: ‘Muy bien, ahora llévalo y hazlo crecer’. «¿Cuánto falta para que llegue ese momento? No lo sé. Estoy pensando tal vez en dos años. Haber estado fuera por una pierna rota ha extendido un poco las cosas. Esos seis meses que estuve fuera ahora se suman al tiempo que me queda».

Actualmente, Cope se encuentra enfrascado en una rivalidad con el campeón mundial AEW, Jon Moxley.

En el episodio de hoy de Collision, subtitulado, Maximum Carnage, hará equipo con FTR, Powerhouse Hobbs y The Outrunners para colisionar contra Death Riders y Learning Tree.

Si quieres escuchar a Cope decir lo anteriormente citado, te invito a ver la entrevista abajo.

Toca el tema a la hora con 28 minutos.