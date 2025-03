Cope: «No me arrepiento de venir a AEW»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Cope habla acerca del proceso creativo que siguen en AEW, de ser nominado a un premio Emmy por la serie Percy Jackson y los Dioses del Olimpo de Disney+ y mucho más. Lo hace en una entrevista reciente con Scott Fishman de TV Insider de la que a continuación destacamos lo más interesante.

► La creatividad, un trabajo de equipo

«No me enfoco en dónde termino. Siempre digo: ‘¿Dónde me necesitan? ¿Quieren que vaya en esta dirección? Genial, empezaré a armar algunas ideas’. Es un esfuerzo colaborativo, pero realmente disfruto eso. Disfruto armar historias. Contrario a la creencia popular, no somos nosotros quienes decidimos los finales. Siempre pregunto: ‘¿Dónde me necesitan? Señálenme en la dirección que quieran, y me pondré a trabajar’. Al regresar, sentí que era algo como: ‘Está bien, me quieren aquí porque vengo de una lesión, estoy nominado a un Emmy y queremos aprovechar ese impacto. Genial, hagámoslo’. Luego intentamos construir una historia coherente con los Death Riders y darles algo de impulso para el futuro».

► Nominado al Emmy

«Nunca imaginé que sería nominado a un Emmy. Ni siquiera estaba en mi radar. Cuando recibí la noticia, mi mánager me preguntó: ‘¿Te consideras un actor ahora que estás nominado a un Emmy?’ Y respondí: ‘Supongo… ¿Ahora tengo que hacerlo?’ Por supuesto, Beth estaba en altavoz y dijo: ‘¡Te lo dije!’. Para ser justos, en 2011, cuando comencé a actuar a tiempo completo después de retirarme de la lucha libre, ella dijo que sería el primer luchador profesional nominado a un Emmy. Hubo menos felicitaciones y más ‘Te lo dije’. Luego, avanzamos hasta la noche de la ceremonia, y tener a mis tres chicas allí fue realmente divertido. Es una de esas cosas que no esperas, así que disfrutas cada momento. Estar nominado junto a Lance [Reddick], Amanda Lawrence y Eric Stonestreet… Cuando le dices a alguien que compites contra Cam de Modern Family, bueno, no tenía muchas esperanzas de ganar. Pero fue una gran experiencia estar rodeado de tanto talento. Supongo que, si algo demuestra, es que vas por el camino correcto. Percy, por sí solo, fue nominado a 16 premios y se llevó ocho. Es una bestia, un gran éxito. Estoy feliz de ser una pequeña parte de eso.»

Did not have this on my bingo card. But truly humbled and honored to be nominated for a Children’s & Family Emmy. Who’da thunk it? Not me. And also BIG congrats to @PercySeries for 16 nominations. 16! pic.twitter.com/HgHabs2TUs — Adam Copeland (@RatedRCope) December 13, 2024

► Firmar con AEW

«No me he arrepentido ni por un segundo. Me he divertido mucho. He tenido la oportunidad de trabajar con un grupo completamente diverso de talento, recorriendo todo el espectro. Es un lugar realmente emocionante desde el cual moverse, porque son tipos de combates totalmente distintos. Tuve una street fight con Brody King en Edmonton y, dos días después, una lucha técnica en Vancouver contra Kyle O’Reilly, y estaba en el paraíso. Esa yuxtaposición… Es como pasar de los Emmys a hacerle un suplex a Moxley sobre una estaca. Eso fue con solo cinco días de diferencia. En la superficie puede parecer extraño, pero es muy divertido. Pasar de usar un traje y estar arreglado para los Emmys a hacerle un suplex a un hombre sobre clavos en medio de una ventisca en Omaha… Esa es una vida divertida«.

► ¿Cómo llegar al siguiente nivel?

«Creo que lo que hemos empezado a hacer ahora es realmente volver a nuestro camino. El camino que veía hace un par de años. Siento que estamos regresando a eso. El vestuario es un gran lugar para estar. Pienso que cuando tienes una tormenta de nieve y este grupo variado de luchadores, como si fuéramos The Bad News Bears, tenemos que darles un espectáculo a las personas que asistieron, porque vinieron a divertirse y debemos dárselo. Se presentaron a pesar de todo, así que queremos ofrecerles un show aún más especial por haberlo hecho. Siento que esa es la mentalidad. Somos como ‘el pequeño motor que pudo’ y seguimos adelante. Creo que, eventualmente, la gente empezará a darse cuenta de eso otra vez y le dará una oportunidad, porque todos están dejándose la piel. Todos en la lucha libre trabajan duro, que no haya duda. Pero sé que el objetivo del vestuario es dar el mejor espectáculo posible«.

The street fight between AEW World Champion @JonMoxley and @RatedRCope has caused a stir worldwide! Watch #AEWDynamite LIVE every Wednesday on @TBSNetwork and stream on @SportsonMax ! pic.twitter.com/h1gG29RBH4 — All Elite Wrestling (@AEW) March 21, 2025

► ¿Beth Phoenix será All Elite?

«Nunca se sabe. No creo que ella haya cerrado completamente la puerta si la situación es la adecuada. Creo que en el punto en el que estábamos, involucrar a Willow [Nightingale] fue una buena idea. Es alguien que ya estaba en nuestro roster y siento que es una babyface natural con una energía increíble. Pensé que sería genial integrarla en la historia. ¿Por qué no usar a alguien que ya forma parte del equipo? Beth también está bastante ocupada. Tiene una vida muy ajetreada, así que se convierte más en un tema familiar y en cómo lograr hacerlo si ambos estamos ocupados».

► El retiro

«Eso dependerá más de ¿dónde me necesitan? Luego me sentaría con Tony Khan para ver qué quiere, qué necesita la compañía y hacia dónde va el show. Para mí, eso siempre está por encima de cualquier idea que tenga sobre el retiro. Sé que quiero enfrentarme a Swerve Strickland, Hangman Page, Jay White, Kyle Fletcher, Will Ospreay, Kenny Omega y Samoa Joe. No he trabajado con ninguno de ellos, y realmente me gustaría hacerlo antes de colgar las botas».