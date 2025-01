Cope derrota a PAC, pero termina humillado por Jon Moxley

En su camino por buscar el Campeonato de AEW que posee Jon Moxley, Cope tuvo que pasar una prueba complicada, enfrentar a PAC.

Aunque el Bastardo tiene mayor juventud y agilidad, esto no fue impedimento para que la Superestrella Clasificación R para poner en peligro a su rival con fuertes ataques.

Sin embargo, PAC no se iba a quedar con los brazos cruzados y en cuanto pudo reaccionar atacó a su rival con todo abajo del ring, sin darle oportunidad de reaccionar. Los ataques de Bastardo se enfocaron en golpes y llaves al cuello, lastimando mucho a su rival.

Cope pudo reaccionar para lanzar a su rival bastante lejos, consiguiendo un respiro. Esto logro hacer que Cope recompusiera el camino y pudo volver a intentar llevarse el combate, con fuertes ataques y azotones.

Sin embargo, las cosas no fueron sencillas, pues PAC consiguió conectar algunos golpes para intentar retomar el combate. Cope siguió atacando y aguantando, incluso pudo conectar un par de Spear, pero no fueron suficientes, hasta que remató con una variante de rompecaras para quedarse con el encuentro.

Tras el encuentro, en la pantalla gigante apareció Jon Moxley y sus compañeros atacando a Rock Roll express y los aliados de Cope, para posteriormente subir al ring para atacarlo. Jay White intentó ayudar al legendario luchador, pero no fue suficiente.

«Jon Moxley delivering a sermon on violence to the Rated R Superstar along with the Death Riders»

Watch #AEWDynamite LIVE on @TBSNetwork & @SportsOnMax@RatedRCope | @BASTARDPAC | @ClaudioCSRO | @WheelerYuta | @MarinaShafir | @JonMoxley | @JayWhiteNZ pic.twitter.com/ujVY8tbs1k

— All Elite Wrestling (@AEW) January 23, 2025