Cope da pistas sobre su retiro: “Ya no queda mucho”

Adam Copeland, conocido actualmente en AEW como Cope, ofreció una sincera actualización sobre su futuro en la lucha libre profesional durante una aparición en el programa de radio First Up with Korolnek & Colaiacovo. Aunque se encuentra fuera de la televisión tras ser brutalmente atacado por FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) en AEW Dynasty, el veterano luchador sigue activo fuera del ring, haciendo apariciones públicas, como en los partidos de los Toronto Maple Leafs.

En la entrevista, Cope fue directo al hablar sobre los estragos del tiempo y su calendario de lucha actual. “Ya no queda mucho. El horario es mucho mejor que antes. Si me pidieran que intentara superar los 200 días al año que antes hacía, no habría manera”, comentó. A sus 51 años, Copeland reconoció que la recuperación física tras cada combate se ha vuelto más difícil: “Tendría una lucha y me llevará una semana entera volver a caminar con normalidad”.

► Cope podría retirarse cuando termine su contrato con AEW

El contrato actual de Copeland con AEW lo mantendrá activo hasta octubre de 2026, cuando cumplirá 53 años. Para entonces, el ex campeón mundial parece tener claro su destino: “Cuando termine este contrato, y entonces probablemente sea hora de dar por terminado el día y largarme mientras aún pueda cojear [risas]. Lameré mis heridas y haré mucho yoga después”.

Aunque no ha puesto una fecha exacta a su retiro, sus palabras sugieren que el final de su carrera está cada vez más cerca. Los fanáticos deberán aprovechar cada aparición de Cope, pues todo indica que la cuenta regresiva ha comenzado.